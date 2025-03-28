Трамп приказал выбросить из Вашингтона мигрантов и бездомных: детали указа

Президент США Дональд Трамп подписал в четверг исполнительный указ, направленный на улучшение чистоты и безопасности столицы страны. Документ предусматривает усиление мер по депортации нелегальных мигрантов, борьбу с преступностью и решение проблемы беспризорности.

Вашингтон

В частности, указом создается специальная целевая группа, которая будет координировать федеральные усилия по иммиграционному контролю, будет способствовать задержанию и депортации мигрантов, а также будет проверять статус Вашингтона как "города-заповедника" на соответствие федеральным законам.

Кроме того, группа будет заниматься аккредитацией лаборатории судебно-криминалистической экспертизы, наймом дополнительных полицейских, ускорением выдачи разрешений на скрытое ношение оружия и пересмотром политики предварительного заключения для лиц, считающихся опасными.

А еще указ поручает министру внутренних дел Дагу Бергуму очистить все лагеря для бездомных на федеральных территориях в столице.

В состав целевой группы войдут представители департаментов внутренних дел, транспорта, внутренней безопасности, ФБР, Службы маршалов и Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Она будет сотрудничать с местными властями округа Колумбия, федеральными прокурорами Мэриленда и Виргинии, а также правоохранительными органами, в том числе столичной полицией, парковой полицией США и полицией Amtrak.

Среди дополнительных задач группы – борьба с уклонением от оплаты проезда в метро, усиление присутствия стражей порядка в ключевых районах, таких как Национальный торговый центр и музеи, реализация программ благоустройства и охраны общественных памятников, а также очистка города от граффити.

"Вашингтон, как федеральная столица, принадлежит всем американцам и должен быть образцом красоты, чистоты и безопасности", — говорится в документе.

Указ также подчеркивает необходимость сделать округ Колумбия "чистым, ухоженным и приятным" и обеспечить защиту исторических памятников и культурного наследия США.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в США одним решением "подвесили" всех мигрантов.



