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Трамп принял решение: из какой важной организации выходят США

NYP пишет о том, что США второй раз уже выходят из ЮНЕСКО

22 июля 2025, 14:05
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Кравцев Сергей

США повторно выходят из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Об этом сообщает The New York Post.

Трамп принял решение: из какой важной организации выходят США

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что президент Дональд Трамп объяснил это решение "антиамериканской и антиизраильской политикой" организации, а также ее, по словам администрации, "пробужденной" повесткой дня.

Еще в феврале глава Белого дома распорядился провести 90-дневный аудит участия США в ЮНЕСКО с акцентом на выявление случаев антисемитизма.

По итогам проверки, в Белом доме заявили о несогласии с политикой организации в отношении инклюзии, расового равенства и гендерной трансформации.

В пример приводят антирасистские инициативы ЮНЕСКО, гендерные проекты вроде MEN'talities в 2024 году, а также отчет о роли видеоигр в формировании антидискриминационного поведения.

Отдельно в администрации упоминают об "антиизраильской политике" ЮНЕСКО, в частности признание еврейских святынь "палестинским наследием" и осуждение действий Израиля в секторе Газа без критики действий ХАМАС.

Также отмечается растущее влияние Китая: Пекин стал вторым по объему спонсором ЮНЕСКО, а ключевые посты в организации занимают граждане КНР.

В Белом доме считают, что Китай использует организацию для продвижения собственной повестки дня, в частности преуменьшая роль уйгуров в истории страны.

Это не первый выход США из ЮНЕСКО.

В 2017 году Трамп уже инициировал выход, также обвиняя организацию в предвзятости против Израиля. В 2023-м президент Джо Байден вернул страну в организацию, аргументируя это необходимостью противодействовать влиянию Китая.

Теперь США снова выходят из ЮНЕСКО – и на этот раз, по словам представителей Белого дома, "навсегда".

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Источник: https://nypost.com/2025/07/22/us-news/trump-to-pull-us-out-of-unesco-over-dei-policies-pro-palestinian-pro-china-tilt/
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