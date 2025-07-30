Трамп принял важное решение касательно украинских беженцев: детали

Президент США Дональд Трамп заявил, что беженцам из Украины будет разрешено остаться в Штатах до конца войны.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Мы так и сделаем. У нас много людей, приехавших из Украины, и мы с ними работаем", — высказался Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Белом дом.

Стоит отметить, что с возвращением в Белый дом Дональда Трампа вновь ужесточился подход к иммиграции, в том числе к лицам, которые получили разрешение на проживание в США по программам, которые инициировала предыдущая администрация.

Так, с января месяца администрация Трампа активно пересматривает и в некоторых случаях принимает меры по прекращению программ условно-досрочного освобождения по гуманитарным соображениям, созданных во время президентства Байдена.

Например, инициатива "Единство ради Украины" (U4U), запущенная в апреле 2022 года, стала ключевым путем, который позволяет привозить украинских гражданам и из ближайших родственникам в США на срок до двух лет по гуманитарным соображениям.

Этой программой воспользовались более 240 тысяч наших соотечественников, которые искали убежище от полномасштабной войны, начатой путинской Россией.

Однако уровень тревоги среди этих беженцев быв высоким. Ранее в этом году появились сообщения о том, что администрация Трампа рассматривает возможность отмены временного легального статуса для многих украинцев, что потенциально может привести к их ускоренной депортации.

Данная обеспокоенность усугубилась электронным письмом, которое по ошибке в апреле отправило Министерство внутренний безопасности.

В письме некоторым беженцам из Украины ошибочно сообщалось, что их разрешение на пребывание прекращается и они должны немедленно покинуть страну. Позже в Министерстве внутренней безопасности подтвердили, что письмо было отправлено по ошибке.

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