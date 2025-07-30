logo

BTC/USD

117986

ETH/USD

3806.15

USD/UAH

41.79

EUR/UAH

48.22

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп принял важное решение касательно украинских беженцев: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп принял важное решение касательно украинских беженцев: детали

Украинские беженцы могут остаться в США до конца войны

30 июля 2025, 08:13
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявил, что беженцам из Украины будет разрешено остаться в Штатах до конца войны.

Трамп принял важное решение касательно украинских беженцев: детали

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Мы так и сделаем. У нас много людей, приехавших из Украины, и мы с ними работаем", — высказался Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Белом дом.

Стоит отметить, что с возвращением в Белый дом Дональда Трампа вновь ужесточился подход к иммиграции, в том числе к лицам, которые получили разрешение на проживание в США по программам, которые инициировала предыдущая администрация.

Так, с января месяца администрация Трампа активно пересматривает и в некоторых случаях принимает меры по прекращению программ условно-досрочного освобождения по гуманитарным соображениям, созданных во время президентства Байдена.

Например, инициатива "Единство ради Украины" (U4U), запущенная в апреле 2022 года, стала ключевым путем, который позволяет привозить украинских гражданам и из ближайших родственникам в США на срок до двух лет по гуманитарным соображениям.

Этой программой воспользовались более 240 тысяч наших соотечественников, которые искали убежище от полномасштабной войны, начатой путинской Россией.

Однако уровень тревоги среди этих беженцев быв высоким. Ранее в этом году появились сообщения о том, что администрация Трампа рассматривает возможность отмены временного легального статуса для многих украинцев, что потенциально может привести к их ускоренной депортации.

Данная обеспокоенность усугубилась электронным письмом, которое по ошибке в апреле отправило Министерство внутренний безопасности.

В письме некоторым беженцам из Украины ошибочно сообщалось, что их разрешение на пребывание прекращается и они должны немедленно покинуть страну. Позже в Министерстве внутренней безопасности подтвердили, что письмо было отправлено по ошибке.

Читайте также на портале "Комментарии" — в России неправильно интерпретировали терпеливость Трампа: объяснение Госдепа.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.kyivpost.com/post/57198
Теги:

Новости

Все новости