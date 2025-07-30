В России неправильно интерпретировали терпеливость Трампа: объяснение Госдепа

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Кравцев Сергей
В Кремле некорректно интерпретировали терпеливость президента США Дональда Трампа касательно переговоров о завершении войны в Украине. Но время для неправильных интерпретаций прошло. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделала пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс.
Тэмми Брюс. Фото: из открытых источников
Брюс напомнила предупреждение Трампа о введении санкций и вторичных санкций против России, "поскольку определенные страны получают выгоду от покупки российской нефти".
По ее словам, президент имеет полномочия вводить такие ограничения, и это решение зависит от него.
Отметим, президент США Дональд Трамп на борту президентского самолета Air Force One, которым он направляется из Шотландии в США, сообщил прессе, что 10-дневный срок ультиматума Путину начался "с сегодняшнего дня".
Он также отметил, что не получил никакого ответа от Путина.
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