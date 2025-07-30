В России неправильно интерпретировали терпеливость Трампа: объяснение Госдепа

В Кремле некорректно интерпретировали терпеливость президента США Дональда Трампа касательно переговоров о завершении войны в Украине. Но время для неправильных интерпретаций прошло. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделала пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс.

Тэмми Брюс. Фото: из открытых источников

"Он (Трамп – ред.) был терпеливым, и это, наверное, неверно восприняли некоторые люди. Поэтому я думаю, что время для неправильных интерпретаций прошло", — сказала спикер.

Брюс напомнила предупреждение Трампа о введении санкций и вторичных санкций против России, "поскольку определенные страны получают выгоду от покупки российской нефти".

По ее словам, президент имеет полномочия вводить такие ограничения, и это решение зависит от него.

"Очевидно, президент Трамп доказал, что к нему следует относиться серьезно, потому что он — серьезный человек, и мы видим результаты этого по всему миру", — заявила Брюс.

Отметим, президент США Дональд Трамп на борту президентского самолета Air Force One, которым он направляется из Шотландии в США, сообщил прессе, что 10-дневный срок ультиматума Путину начался "с сегодняшнего дня".

"Хотите большой сенсации?.. Вы готовы?.. Десять дней с сегодняшнего дня… А потом мы собираемся ввести тарифы и прочее. Я не знаю, повлияет ли это на Россию, потому что Путин, очевидно, хочет продолжить войну. Но мы собираемся ввести тарифы и разные другие мероприятия", – заявил Трамп.

Он также отметил, что не получил никакого ответа от Путина.

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