Трамп сказал, когда между Украиной и РФ будет подписано мирное соглашение

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что планирует завершить войну в Украине еще до своей инаугурации, если одержит победу на выборах. В интервью Breitbart News он отметил, что хорошо знаком с обоими президентами и верит в возможность достижения мирного соглашения.
Дональд Трамп
Кроме того, республиканец также раскритиковал вице-президентку Камалу Гаррис, утверждая, что она будет продолжать войну, тратя средства американских налогоплательщиков на поддержку Украины, что может привести к глобальной войне с миллионами жертв.
Политик выразил надежду, что в случае своей победы на выборах сможет договориться о мирном соглашении между 5 ноября, когда состоятся выборы, и 20 января 2025, когда должна пройти инаугурация.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп не впервые говорит о том, что сможет положить конец войне в Украине. Правда, никогда не раскрывал методы, как ему это может сделать.
Впрочем, на фоне успеха ВСУ в Курской области в Украине начали предлагать России обновленное мирное соглашение.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!