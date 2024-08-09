Трамп сказал, когда между Украиной и РФ будет подписано мирное соглашение

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что планирует завершить войну в Украине еще до своей инаугурации, если одержит победу на выборах. В интервью Breitbart News он отметил, что хорошо знаком с обоими президентами и верит в возможность достижения мирного соглашения.

Дональд Трамп

"Я знаю обеих глав стран. Я очень хорошо знаю президента Путина. Я хочу, чтобы смерть остановилась. Есть смерть и есть разрушения. Они разрушают всю ткань определенной части света. Я хочу, чтобы это было предметом переговоров и чтобы это было сделано", – добавил Трамп.

Кроме того, республиканец также раскритиковал вице-президентку Камалу Гаррис, утверждая, что она будет продолжать войну, тратя средства американских налогоплательщиков на поддержку Украины, что может привести к глобальной войне с миллионами жертв.

"Она вообще не справится с этим. Я не думаю, что она что-то сделает. Я думаю, что это просто продолжится, и миллионы людей погибнут. Это может перерасти в мировую войну. Она не способна это сделать. Я хочу это сделать. У меня всегда были очень хорошие отношения с обоими мужчинами, и я считаю, что нахожусь в очень хорошем положении", — заявил политик.

Политик выразил надежду, что в случае своей победы на выборах сможет договориться о мирном соглашении между 5 ноября, когда состоятся выборы, и 20 января 2025, когда должна пройти инаугурация.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп не впервые говорит о том, что сможет положить конец войне в Украине. Правда, никогда не раскрывал методы, как ему это может сделать.

Впрочем, на фоне успеха ВСУ в Курской области в Украине начали предлагать России обновленное мирное соглашение.



