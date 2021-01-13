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Главная Новости Мир США Власти Нью-Йорка разрывают все деловые контракты с компанией Трампа
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Власти Нью-Йорка разрывают все деловые контракты с компанией Трампа

Американские СМИ отмечают, что город сможет разорвать все связи, так как беспорядки в Вашингтоне классифицируется как "преступная деятельность"

сегодня, 22:20
Автор:

Ольга Чародий

Власти Нью-Йорка решили  разорвать  все деловые и финансовые проекты с компанией главы овального кабинета Дональда Трампа из-за его причастности к беспорядкам в Капитолии.

Власти Нью-Йорка разрывают все деловые контракты с компанией Трампа

Дональд Трамп Фото: pravda.com.ua

Об этом заявил мэр города Билл де Блазио, передает "Интерфакс-Украина".

Как считает мэр,  из-за  протестов погибло пять человек и вина в этом лежит на Дональде Трампе, который  отказался согласно конституции США передать власть новоизбранному президенту Джо Байдену.

Отмечается, что администрация города собирается расторгнуть все контракты с The Trump Organization, которая владеет каруселью в Центральном парке, ледовым катком Ласкер-Ринк и полями для игры в гольф в парке Ferry Point.

Американские СМИ отмечают, что город сможет разорвать все связи, так как беспорядки в Вашингтоне классифицируется как "преступная деятельность". Однако, как ожидается, представители The Trump Organization оспорят решение в суде.

The New York Times пишет, что после штурма здания Капитолия многие американские организации и учреждения разорвали связи с президентом и его семьей.

Ранее президент Трамп обвинил своих политических противников в "величайшей охоте на ведьм" из-за попыток объявить ему импичмент.

Напомним, сегодня, 13 января, в своем блоге YouTubeInsider сообщил, что новый контент, загруженный на канал Дональда Трампа, был удален за нарушение правил платформы. В сообщении также говорится, что так как это первое предупреждение, канал не будет удален, а вместо этого будет заморожен минимум на неделю. Кроме того,  будут отключены комментарии. "Учитывая сохраняющуюся обеспокоенность по поводу насилия, мы также будем отключать комментарии на канале президента Трампа на неопределенный срок, как мы делали это с другими каналами, где в разделе комментариев есть опасения по поводу безопасности", — говорится в сообщении YouTube в Twitter.


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Источник: https://interfax.com.ua/
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