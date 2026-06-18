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Трамп пробил дно реакцией на вопрос об Украине: подробности громкого скандала

Инцидент произошел в Версале во время визита Дональда Трампа, где он участвовал в закрытом ужине вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном

18 июня 2026, 10:45
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Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп не дал ответа на вопросы журналистов о дальнейшей поддержке Украины, что снова привлекло внимание к позиции Вашингтона в этом вопросе. Об этом сообщает Clash Report.

Трамп пробил дно реакцией на вопрос об Украине: подробности громкого скандала

Фото: из открытых источников

Инцидент произошел в Версале во время официального визита Трампа во Францию. Американский лидер принимал участие в закрытом ужине, организованном совместно с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В этот момент журналисты обратились к нему с вопросом о предстоящей военной и политической поддержке Украины со стороны США.  

На оглашенных в сети кадрах видно, как репортер пытается получить комментарий от президента США. Однако Трамп не ответил на вопросы и воздержался от каких-либо объяснений. Вместо комментария он только усмехнулся в сторону камер.

После этого Дональд Трамп вместе с Эммануэлем Макроном и первой леди Франции Брижит Макрон отправился в здание дворца. Ни один из присутствующих не прокомментировал инцидент или вопрос журналистов, что оставило ситуацию без официальной реакции.

Этот эпизод произошел на фоне активных дипломатических контактов по войне в Украине. Ранее президент Владимир Зеленский проводил координационный разговор с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном, в ходе которого обсуждали итоги саммита G7 и возможные шаги по укреплению обороноспособности Украины и приближению завершения войны.

До этого Трамп заявлял, что как украинское, так и российское руководство якобы заинтересовано в завершении конфликта, однако пока нет четкого видения механизма достижения мира.

Портал "Комментарии" уже писал , что Финляндия может стать одной из стран, где потенциально будет размещаться ядерный потенциал НАТО, непосредственно приблизивший его к северным границам России. Такое предположение последовало после того, как финский парламент принял решение отменить многолетний запрет на размещение вооружений массового поражения на территории государства.



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