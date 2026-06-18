Президент США Дональд Трамп не дав відповіді на запитання журналістів щодо подальшої підтримки України, що знову привернуло увагу до позиції Вашингтону у цьому питанні. Про це повідомляє Clash Report.

Фото: з відкритих джерел

Інцидент стався у Версалі під час офіційного візиту Трампа до Франції. Американський лідер брав участь у закритій вечері, організованій спільно з президентом Франції Еммануелем Макроном. У цей момент журналісти звернулися до нього з питанням про майбутню військову та політичну підтримку України з боку США.

На оприлюднених у мережі кадрах видно, як репортер намагається отримати коментар від президента США. Проте Трамп не відповів на запитання та утримався від будь-яких пояснень. Замість коментаря він лише посміхнувся у бік камер.

Після цього Дональд Трамп разом із Еммануелем Макроном та першою леді Франції Бріжит Макрон вирушив до будівлі палацу. Жоден із присутніх не прокоментував інцидент або запитання журналістів, що залишило ситуацію без офіційної реакції.

Цей епізод відбувся на тлі активних дипломатичних контактів щодо війни в Україні. Раніше президент Володимир Зеленський проводив координаційну розмову з Дональдом Трампом і Еммануелем Макроном, під час якої обговорювали підсумки саміту G7 та можливі кроки для зміцнення обороноздатності України і наближення завершення війни.

До цього Трамп заявляв, що як українське, так і російське керівництво нібито зацікавлене у завершенні конфлікту, однак поки що не має чіткого бачення механізму досягнення миру.

Портал "Коментарі" вже писав, що Фінляндія може стати однією з країн, де потенційно розміщуватиметься ядерний потенціал НАТО, що безпосередньо наблизить його до північних кордонів Росії. Таке припущення з’явилося після того, як фінський парламент ухвалив рішення скасувати багаторічну заборону на розміщення озброєнь масового ураження на території держави.