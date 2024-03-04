Трамп проиграл первые праймериз: есть ли шансы у конкурентки бывшего президента США

Главная и единственная конкурентка Дональда Трампа во внутрипартийной борьбе Никки Хейли одержала первую победу на праймериз. Она победила Трампа в округе Колумбия, где находятся столица США и главный административный центр Вашингтон.



Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Никки Хейли получила 62,8% голосов, в то время как бывший президент США Дональд Трамп набрал 33,3% в округе Колумбия. По правилам, в этом округе Хейли получит всех 19 делегатов. Таким образом Никки Хейли стала первой женщиной в истории Республиканской партии, одержавшей победу на праймериз.

Во время оглашения результатов Никки Хейли заявила, что не будет покидать избирательную гонку, ведь ее избиратели заслуживают получить альтернативу Дональду Трампу. Несмотря на это, большинство аналитиков утверждают, что Хейли может прекратить участие после оглашения результатов "супервторника", когда внутрипартийные выборы пройдут одновременно в 15 штатах.

Трамп отреагировал на свое поражение на праймериз в округе Колумбия и саркастически назвал Никки Хейли "королевой болот".

В настоящее время Дональд Трамп имеет 244 делегата полученных на праймериз и кокусах в разных штатах, а Хейли — 43. Таким образом у главной конкурентки Трампа практически нет шансов на победу. Издание The Economist дает лишь 12% на возможную победу Хейли, в то время как у Трампа 80%. Однако это может измениться, если бывшему президенту США запретят участвовать в выборах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший президент США Дональд Трамп пригрозил Судным днем, если победит на выборах в США.

Также "Комментарии" писали о Викторе Орбане, который назвал единственный шанс на мир для Украины. По его словам, это зависит от выборов в США.