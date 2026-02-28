Трамп прокомментировал возможность удара по Ирану

Президент США Дональд Трамп сделал новое заявление о возможном силовом разрешении конфликта с Ираном. Общаясь с прессой на лужайке возле Белого дома, американский лидер подчеркнул, что Вашингтон пока не перешел в финальную стадию планирования атаки.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

"Мы еще не приняли окончательного решения", — отметил Трамп, отвечая на вопросы журналистов о возможном ударе.

Президент выразил скептицизм относительно дипломатического пути, заметив, что поведение иранской стороны во время диалога неприемлемо для США. Главным требованием Вашингтона остается полный отказ Тегерана от разработки массового поражения.

"Мы не очень довольны тем, как они ведут переговоры. У них не может быть ядерного оружия... Увидим, как все получится", — добавил глава Белого дома.

Заявления Трампа раздаются на фоне беспрецедентного усиления американского военного присутствия в регионе. В настоящее время США сосредоточили на Ближнем Востоке крупнейшую группировку войск за последние десятилетия. Ключевой силой в зоне возможного конфликта стал флагман американского флота – самый современный атомный авианосец "Джеральд Форд".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Глава государства поблагодарил коллегу за солидарность с украинским народом и поддержку резолюции на Генассамблее ООН, приуроченной к четвертой годовщине начала полномасштабной российской агрессии.

Отдельное внимание в ходе переговоров было уделено общим угрозам, в частности деструктивной роли Тегерана. Президент Израиля положительно отметил шаги Украины по ограничению возможностей иранских властей.

Владимир Зеленский также отметил, что Украина продолжает внимательно следить за действиями режима, непосредственно поддерживающего российскую агрессию. "Мы внимательно следим за событиями вокруг Ирана и действиями режима, который поддерживает российскую войну и обеспечивал Россию дронами "Шахед" для террора против украинцев", — резюмировал Глава государства.