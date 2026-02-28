Трамп прокоментував можливість удару по Ірану

Президент США Дональд Трамп зробив нову заяву щодо можливого силового вирішення конфлікту з Іраном. Спілкуючись із пресою на галявині біля Білого дому, американський лідер підкреслив, що Вашингтон поки що не перейшов до фінальної стадії планування атаки.

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

"Ми ще не ухвалили остаточного рішення", — зазначив Трамп, відповідаючи на запитання журналістів про ймовірний удар.

Президент висловив скептицизм щодо дипломатичного шляху, зауваживши, що поведінка іранської сторони під час діалогу є неприйнятною для США. Головною вимогою Вашингтона залишається повна відмова Тегерана від розробок масового ураження.

"Ми не дуже задоволені тим, як вони ведуть переговори. У них не може бути ядерної зброї... Побачимо, як усе вийде", — додав очільник Білого дому.

Заяви Трампа лунають на тлі безпрецедентного посилення американської військової присутності в регіоні. Наразі США зосередили на Близькому Сході найбільше угруповання військ за останні десятиліття. Ключовою силою в зоні можливого конфлікту став флагман американського флоту — найсучасніший атомний авіаносець "Джеральд Форд".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом. Глава держави подякував колезі за солідарність з українським народом та підтримку резолюції на Генасамблеї ООН, приуроченої до четвертих роковин початку повномасштабної російської агресії.

Окрему увагу під час переговорів приділили спільним загрозам, зокрема деструктивній ролі Тегерана. Президент Ізраїлю позитивно відзначив кроки України щодо обмеження можливостей іранської влади.

Володимир Зеленський також зауважив, що Україна продовжує уважно стежити за діями режиму, який безпосередньо підтримує російську агресію. "Ми уважно стежимо за подіями навколо Ірану й за діями режиму, який підтримує російську війну та забезпечував Росію дронами "Шахед" для терору проти українців", — резюмував Глава держави.