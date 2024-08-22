Трамп против Харрис: Илон Маск провел один из самых масштабных опросов

Камала Харрис и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал на своей социальной платформе X опрос относительно того, кого бы поддержали пользователи – Дональда Трампа или Камала Харрис.



Илон Маск, который в последние месяцы все больше поддерживает избирательную кампанию Дональда Трампа, опубликовал на своей странице в X "супер ненаучный опрос" по выборам в США. Американский миллиардер спросил, за кого из главных кандидатов на президентских выборах они проголосовали бы.

24-часовой опрос, в котором приняло участие почти шесть миллионов человек, определил победителем Дональда Трампа, которого поддержали 73,2%. Главной конкурентке лидера республиканцев Камале Харрис отдали 26,8% голосов те респонденты, которые участвовали в опросе Илона Маска.

Хотя сам Маск написал, что опрос ненаучный, в сообщении под ним, пользователи указывали якобы на "честнейшие выборы", "подлинность лидерства Дональда Трампа" и другие комментарии, свидетельствовавшие о приверженности к лидеру республиканцев.



Отметим, что опрос Илона Маска контрастирует с последними опросами, указывающими на растущее преимущество Харрис. Лидер демократов в усредненных опросах имеет 47% поддержки, тогда как Дональд Трамп – 44%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп критиковал КамалуХаррис за ее невозможность определиться со своей расовой идентичностью. На эти заявления отреагировала бывшая первая леди США Мишель Обама, высмеявшая Трампа за его расистские заявления.

Также "Комментарии" писали о реакции Илона Маска на заявления Рамзана Кадырова о якобы подарке от американского миллиардера.