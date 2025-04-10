Трамп протянул Китаю руку помощи и вытащил его из ямы проблем

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Ткачик Олеся
Торговая война, которую активизировал Дональд Трамп, приобрела новые масштабы — особенно в отношении Китая. Вашингтон повысил общий уровень пошлин для китайских товаров до 125%, в то время как Пекин ввел пошлины в размере 84% для американского импорта.
Дональд Трамп
Несмотря на то, что президент США временно приостановил действие большинства таможенных ограничений для других стран на 90 дней, по отношению к Китаю он продолжает политику жесткого давления. Впрочем, как отметил инвестиционный банкир Сергей Фурса, ситуация, хоть и выглядит как экономическое противостояние, действительно может сыграть в пользу Пекина.
Впрочем, по его убеждению, Трамп фактически делает Китаю бесценный подарок.
По словам эксперта, в последнее время было заметно, что Китай достиг пика своего влияния: демографический кризис, экономическое замедление, отток инвестиций, в частности в Индию, — все это указывало на постепенную потерю позиций. Но внезапно на сцену возвращается Трамп и создает хаос, вновь втягивающий Китай в глобальную игру, где он может претендовать на роль ведущего лидера.
Фурса добавляет, что Пекин сознательно провоцирует Трампа на дальнейшую эскалацию. Да, Китай готов пережить экономические трудности, ведь как авторитарное государство имеет больше инструментов для внутренней стабилизации. В то время как США, будучи демократической страной, значительно более уязвимы к последствиям экономической боли.
Таким образом, обостряя тарифное противостояние, Китай не отступает, а продолжает свою стратегическую игру ради сохранения статуса великой державы.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин подставил Си.
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