Трамп протянул Китаю руку помощи и вытащил его из ямы проблем

Торговая война, которую активизировал Дональд Трамп, приобрела новые масштабы — особенно в отношении Китая. Вашингтон повысил общий уровень пошлин для китайских товаров до 125%, в то время как Пекин ввел пошлины в размере 84% для американского импорта.

Дональд Трамп

Несмотря на то, что президент США временно приостановил действие большинства таможенных ограничений для других стран на 90 дней, по отношению к Китаю он продолжает политику жесткого давления. Впрочем, как отметил инвестиционный банкир Сергей Фурса, ситуация, хоть и выглядит как экономическое противостояние, действительно может сыграть в пользу Пекина.

"Китай является великодержавной страной, которая имеет величие и ее нужно поддерживать. Все это влияет на такие шаги Пекина", – подчеркнул инвестиционный банкир.

Впрочем, по его убеждению, Трамп фактически делает Китаю бесценный подарок.

По словам эксперта, в последнее время было заметно, что Китай достиг пика своего влияния: демографический кризис, экономическое замедление, отток инвестиций, в частности в Индию, — все это указывало на постепенную потерю позиций. Но внезапно на сцену возвращается Трамп и создает хаос, вновь втягивающий Китай в глобальную игру, где он может претендовать на роль ведущего лидера.

"Трамп, сам того не понимая, подталкивает Китай к возвращению в центр геополитики, в то же время ослабляя позиции США", — считает банкир.

Фурса добавляет, что Пекин сознательно провоцирует Трампа на дальнейшую эскалацию. Да, Китай готов пережить экономические трудности, ведь как авторитарное государство имеет больше инструментов для внутренней стабилизации. В то время как США, будучи демократической страной, значительно более уязвимы к последствиям экономической боли.

Таким образом, обостряя тарифное противостояние, Китай не отступает, а продолжает свою стратегическую игру ради сохранения статуса великой державы.

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