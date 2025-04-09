Трамп пройдется катком по Temu и AliExpress: что ждет дешевые товары из Китая

США утроили пошлины против Китая. Они касаются недорогого сегмента товаров.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Так, наряду с повышением общей ставки пошлин для Китая, президент США Дональд Трамп подписал указ, утроивший пошлины на товары стоимостью менее 800 долларов из этой страны.

Первоначально эти товары должны были облагаться пошлинами в размере 30% со 2 мая. Однако последний указ Трампа в разы повысил тарифы на рекордные 90%.

Аналитики прогнозируют, что это повлияет на американцев, которые заказывают товары на таких сайтах, как Shein, Temu и AliExpress, что, вероятно, приведет к повышению цен на товары.

На сегодняшний день посылки стоимостью менее 800 долларов США освобождены от пошлин.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты зарабатывают на введенных тарифах почти 2 млрд долларов в день. Таким образом он отреагировал на критику пошлин.

"Мы получаем почти 2 миллиарда долларов в день от тарифов... И у нас очень хорошо получается заключать, как я их называю, индивидуальные сделки", — заявил Дональд Трамп.

Глава Белого дома добавил, что Япония и Южная Корея, а также "другие" — отправляют своих представителей в США, чтобы заключить сделку, которая позволит избежать введенных тарифов.

Также издание "Комментарии" сообщало – объявленные Дональдом Трампом тарифы для торговых партнеров Штатов по всему миру варьируются от 10% до 49% на импортные товары. Самые высокие американские тарифы за столетие вызвали беспокойство и растерянность мировых лидеров. Так Китай призывает США немедленно отменить тарифы, обещая отомстить. ЕС говорит, что готов принять ответные меры. Что касается Украины, то, как и для многих стран, был введен тариф с минимальной ставкой в 10%. С какой именно пошлиной столкнутся страны? Что изменится именно для Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



