Трамп прямо подтверждает, что хочет превратить одну страну в 51 штат

Президент США Дональд Трамп обнародовал изображение карты Венесуэли, раскрашенной в цвета флага США, с подписью "51 штат". На сообщение отреагировала исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес назвав страну свободной и отклонила предложение Трампа.

Трамп хочет превратить Венесуэлу в 51-й штат США

Трамп не оставил объяснений к публикации, однако несколькими днями ранее в интервью Fox News он прямо заявил, что рассматривает возможность изменения политического статуса Венесуэлы. По словам американского президента, речь идет о потенциальном углублении интеграции между странами, вплоть до сценария, при котором Венесуэла могла бы стать новым штатом США.

Такие заявления прозвучали на фоне активизации американского интереса к нефтяному и горнодобывающему сектору Венесуэлы. После частичного открытия рынка для иностранных компаний американский бизнес начал возвращаться в страну, которая владеет одними из самых больших запасов нефти в мире.

Однако в Каракасе на инициативы Трампа резко отреагировали. Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес заявила, что страна остается "свободным и суверенным государством" и не рассматривает никаких вариантов присоединения к США. Она также подчеркнула, что политическое будущее Венесуэлы будут определять только ее граждане.

