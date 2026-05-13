Трамп прямо підтверджує, що хоче перетворити одну країну на 51 штат США

Президент США Дональд Трамп оприлюднив зображення карти Венесуели, розфарбованої у кольори прапора США, із підписом "51-й штат". На допис відреагувала виконуюча обов'язки президента Венесуели Делсі Родрігес, яка назвала країну вільною та відхилила пропозицію Трампа.

Дональд Трамп

Дональд Трамп у Truth Social натякнув на можливе розширення США та включення до складу країни Венесуели, як 51-й штат.

Трамп хоче перетворити Венесуелу на 51-й штат США

Трамп не залишив пояснення до публікації, однак кількома днями раніше в інтерв’ю Fox News він прямо заявив, що розглядає можливість зміни політичного статусу Венесуели. За словами американського президента, йдеться про потенційне поглиблення інтеграції між країнами, аж до сценарію, за якого Венесуела могла б стати новим штатом США.

Такі заяви пролунали на тлі активізації американського інтересу до нафтового та гірничодобувного секторів Венесуели. Після часткового відкриття ринку для іноземних компаній американський бізнес почав повертатися до країни, яка володіє одними з найбільших запасів нафти у світі.

Однак у Каракасі на ініціативи Трампа відреагували різко. Виконувачка обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес заявила, що країна залишається "вільною та суверенною державою" і не розглядає жодних варіантів приєднання до США. Вона також наголосила, що політичне майбутнє Венесуели визначатимуть лише її громадяни.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп заявив, що підтримує створення 51-го штату США.

Також "Коментарі" писали, скільки канадців хоче, щоб Канада стала 51-м штатом США.