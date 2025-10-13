Трамп прямо пригрозил Путину, если тот не остановит войну: что заявил

Рубрики
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов отправить Украине крылатые ракеты Tomahawk, если война с Россией не будет урегулирована. Эту угрозу он рассматривает как инструмент давления на Москву и планирует обсудить ее непосредственно с российским диктатором Владимиром Путиным. Соответствующее заявление Трамп сделал на борту президентского самолета Air Force 1, направляясь на Ближний Восток для участия в церемонии подписания мирного соглашения между Израилем и ХАМАС.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Трамп подтвердил, что обсуждал с президентом Владимиром Зеленским потребности украинской армии. По словам Трампа, США могут прислать Украине ракеты Tomahawk "если эта война не будет урегулирована".
Глава Белого дома охарактеризовал Tomahawk как "невероятное, очень мощное оружие" и добавил, что перед окончательным решением может обсудить этот вопрос с Путиным.
При этом Дональд Трамп не объявил о немедленном решении или конкретных сроках поставок, но подчеркнул, что "томагавки – это новая стадия агрессии" и что США должны знать, как именно Украина планирует их использовать, прежде чем принимать решение об их поставке.
Отвечая на вопрос о возможности применения опыта мирных переговоров между Израилем и ХАМАС к украинскому контексту, Трамп отметил важность настойчивости.
Он назвал украинцев "очень хорошими бойцами" и выразил мнение, что Путин "выглядел бы прекрасно", если бы решил этот вопрос. Но, если Путин и дальше продолжит войну, то, по мнению Трампа, "для него это плохо закончится".
