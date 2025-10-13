Трамп прямо пригрозил Путину, если тот не остановит войну: что заявил

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов отправить Украине крылатые ракеты Tomahawk, если война с Россией не будет урегулирована. Эту угрозу он рассматривает как инструмент давления на Москву и планирует обсудить ее непосредственно с российским диктатором Владимиром Путиным. Соответствующее заявление Трамп сделал на борту президентского самолета Air Force 1, направляясь на Ближний Восток для участия в церемонии подписания мирного соглашения между Израилем и ХАМАС.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Трамп подтвердил, что обсуждал с президентом Владимиром Зеленским потребности украинской армии. По словам Трампа, США могут прислать Украине ракеты Tomahawk "если эта война не будет урегулирована".

"Украина очень нуждается в ракетах Patriot. Они хотели бы получить ракеты Tomahawk...", – заявил президент США.

Глава Белого дома охарактеризовал Tomahawk как "невероятное, очень мощное оружие" и добавил, что перед окончательным решением может обсудить этот вопрос с Путиным.

"Я могу поговорить с ним (Путиным – ред). Я могу сказать: "Послушай, если эта война не будет урегулирована, я отправлю им (Украине – ред.) Tomahawk". Я могу так сказать... Честно говоря, России это не нужно", – отметил президент США.

При этом Дональд Трамп не объявил о немедленном решении или конкретных сроках поставок, но подчеркнул, что "томагавки – это новая стадия агрессии" и что США должны знать, как именно Украина планирует их использовать, прежде чем принимать решение об их поставке.

Отвечая на вопрос о возможности применения опыта мирных переговоров между Израилем и ХАМАС к украинскому контексту, Трамп отметил важность настойчивости.

"Я думаю, что никогда нельзя сдаваться. Просто никогда не сдавайтесь", – сказал Трамп.

Он назвал украинцев "очень хорошими бойцами" и выразил мнение, что Путин "выглядел бы прекрасно", если бы решил этот вопрос. Но, если Путин и дальше продолжит войну, то, по мнению Трампа, "для него это плохо закончится".

Читайте также на портале "Комментарии" — пресс-службы об этом не сообщат: СМИ узнали, о чем на само деле говорили Трамп и Зеленский.



