Трамп прямо пригрозив Путіну, якщо той не зупинить війну: що заявив

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий відправити Україні крилаті ракети Tomahawk, якщо війну з Росією не буде врегульовано. Цю загрозу він розглядає як інструмент тиску на Москву та планує обговорити її безпосередньо з російським диктатором Володимиром Путіним. Відповідну заяву Трамп зробив на борту президентського літака Air Force 1, прямуючи на Близький Схід для участі у церемонії підписання мирної угоди між Ізраїлем та ХАМАС.

Трамп підтвердив, що обговорював із президентом Володимиром Зеленським потреби української армії. За словами Трампа, США можуть надіслати Україні ракети Tomahawk "якщо ця війна не буде врегульована".

"Україна дуже потребує ракет Patriot. Вони хотіли б отримати ракети Tomahawk...", – заявив президент США.

Глава Білого дому охарактеризував Tomahawk як "неймовірну, дуже потужну зброю" і додав, що перед остаточним рішенням може обговорити це питання з Путіним.

"Я можу поговорити з ним (Путіним – ред). Я можу сказати: "Послухай, якщо ця війна не буде врегульована, я відправлю їм (Україні – ред.) Tomahawk". Я можу так сказати... Чесно кажучи, Росії це не потрібно", – зазначив президент США.

При цьому Дональд Трамп не оголосив про негайне рішення чи конкретні терміни постачання, але підкреслив, що "томагавки – це нова стадія агресії" і що США повинні знати, як саме Україна планує їх використовувати, перш ніж приймати рішення про їх постачання.

Відповідаючи на запитання щодо можливості застосування досвіду мирних переговорів між Ізраїлем та ХАМАС до українського контексту, Трамп наголосив на важливості наполегливості.

"Я думаю, що ніколи не можна здаватися. Просто ніколи не здавайтеся", – сказав Трамп.

Він назвав українців "дуже добрими бійцями" і висловив думку, що Путін "виглядав би чудово", якби вирішив це питання. Але якщо Путін і далі продовжить війну, то, на думку Трампа, "для нього це погано закінчиться".

