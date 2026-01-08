Трамп публично высмеял Макрона, рассказывая о "тайных договоренностях" (ВИДЕО)

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент США Дональд Трамп посмеивался над президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Американский лидер рассказал, как использовал угрозы тарифами, чтобы заставить французского коллегу повысить цены на рецептурное лекарство в собственной стране.
Макрон и Трамп в Белом доме в феврале 2025 года. Фото: AFP
Дональд Трамп во время конференции Республиканской партии рассказал историю о том, как требовал от Франции повысить цены на лекарства, чтобы благодаря французским гражданам снизить их стоимость для американских потребителей. По его словам, США платят за те же препараты в разы больше, чем европейские страны, и это якобы несправедливо.Американский политик утверждал, что Макрон поначалу сопротивлялся таким требованиям. Однако, по версии Трампа, он пригрозил ввести 25-процентные пошлины на весь французский импорт.
Описывая этот "разговор", президент США неоднократно имитировал французский акцент и насмехался над Макроном. Отдельно Трамп заявил, что французский президент просил сохранить договоренность в тайне во избежание внутреннего резонанса во Франции.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Макрон из-за Трампа попал в курьезную ситуацию в Нью-Йорке.
Также "Комментарии" писали, что Трамп признался, что ему не нравятся два мировых лидера. Вероятно, один из них – президент Франции.