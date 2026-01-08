Трамп публично высмеял Макрона, рассказывая о "тайных договоренностях" (ВИДЕО)

Президент США Дональд Трамп посмеивался над президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Американский лидер рассказал, как использовал угрозы тарифами, чтобы заставить французского коллегу повысить цены на рецептурное лекарство в собственной стране.

Макрон и Трамп в Белом доме в феврале 2025 года. Фото: AFP

Дональд Трамп во время конференции Республиканской партии рассказал историю о том, как требовал от Франции повысить цены на лекарства, чтобы благодаря французским гражданам снизить их стоимость для американских потребителей. По его словам, США платят за те же препараты в разы больше, чем европейские страны, и это якобы несправедливо.

Американский политик утверждал, что Макрон поначалу сопротивлялся таким требованиям. Однако, по версии Трампа, он пригрозил ввести 25-процентные пошлины на весь французский импорт.

""Нет, нет, нет. Мы этого не сделаем..." Да, вы сделаете, Эмманюэль. На 100 процентов. Ситуация такова: если вы не согласитесь на все, что мы хотим, до понедельника, я введу 25-процентную пошлину на все, что поступает из Франции", — сказал Трамп.

Описывая этот "разговор", президент США неоднократно имитировал французский акцент и насмехался над Макроном. Отдельно Трамп заявил, что французский президент просил сохранить договоренность в тайне во избежание внутреннего резонанса во Франции.

"Эмманюэль сказал мне: "Дональд, у нас есть соглашение. Я повышу цену на рецептурное лекарство на 200 процентов. Я бы с удовольствием это сделал, это была бы для меня большая честь. Пожалуйста, только не говори об этом людям. Пожалуйста, я умоляю тебя"", – рассказал Трамп, что ему якобы говорил Макрон.

