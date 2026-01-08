logo_ukra

Трамп публічно висміяв Макрона, розповідаючи про "таємні домовленості" (ВІДЕО)

Дональд Трамп публічно насміхався з Емманюеля Макрона.

8 січня 2026, 09:20
Slava Kot

Президент США Дональд Трамп поглузував з президента Франції Емманюеля Макрона. Американський лідер розповів, як використав погрози тарифами, щоб змусити французького колегу підвищити ціни на рецептурні ліки у власній країні.

Трамп публічно висміяв Макрона, розповідаючи про "таємні домовленості" (ВІДЕО)

Макрон та Трамп у Білому домі в лютому 2025 року. Фото: AFP

Дональд Трамп під час конференції Республіканської партії розповів історію про те, як вимагав від Франції підвищити ціни на ліки, щоб завдяки французьким громадянам зменшити їхню вартість для американських споживачів. За його словами, США платять за ті самі препарати у рази більше, ніж європейські країни, і це нібито несправедливо.

Американський політик стверджував, що Макрон спочатку опирався таким вимогам. Однак, за версією Трампа, він пригрозив запровадити 25-відсоткові мита на весь французький імпорт. 

""Ні, ні, ні. Ми цього не зробимо..." Так, ви зробите, Емманюелю. На 100 відсотків. Ситуація така: якщо ви не погодитеся на все, що ми хочемо, до понеділка, я запроваджу 25-відсоткове мито на все, що надходить з Франції", – сказав Трамп.

Описуючи цю "розмову", президент США неодноразово імітував французький акцент та насміхався з Макрона. Окремо Трамп заявив, що французький президент просив зберегти домовленість у таємниці, аби уникнути внутрішнього резонансу у Франції. 

"Емманюель сказав мені: "Дональде, у нас є угода. Я підвищу ціну на рецептурні ліки на 200 відсотків. Я б із задоволенням це зробив, це була б для мене велика честь. Будь ласка, тільки не кажи про це людям. Будь ласка, я благаю тебе"", – розповів Трамп, що йому нібито говорив Макрон.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Макрон через Трампа потрапив у курйозну ситуацію в Нью-Йорку.

Також "Коментарі" писали, що Трамп зізнався, що йому не подобаються два світові лідери. Ймовірно, один з них — президент Франції.



