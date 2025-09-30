logo

Главная Новости Мир США Трамп опубликовал и удалил видео, подпитывающее очень странную теорию заговора
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп опубликовал и удалил видео, подпитывающее очень странную теорию заговора

Дональд Трамп распространил и удалил видео, созданное ИИ, что имитировало сюжет Fox News и продвигало конспирологическую теорию.

30 сентября 2025, 16:50
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп попал в курьезный случай. Американский лидер в своем аккаунте Truth Social распространил, а затем удалил видео, созданное с помощью искусственного интеллекта. Клип имитировал сюжет Fox News и продвигал одну из самых абсурдных теорий заговора, популярных среди поклонников движения QAnon.

Трамп опубликовал и удалил видео, подпитывающее очень странную теорию заговора

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

По данным The Daily Beast, видео появилось в соцсети Truth Social 28 сентября и оставалось доступным около 12 часов. В нем сгенерированный искусственным интеллектом Трамп обещает каждому американцу изменения в сфере здравоохранения.

"Каждый американец вскоре получит собственную карточку на медкровать. С ней вы получите гарантированный доступ к нашим новым больницам, которыми руководят лучшие врачи страны и оснащены современными технологиями в мире. Эти заведения безопасны, современны и предназначены для полного восстановления здоровья и сил каждого гражданина", — говорит Трамп созданый ИИ.

Однако телеканал Fox News быстро отреагировал на курьез и опроверг любую причастность к ролику. Компания заявила, что подобный сюжет "никогда не выходил в эфир и не публиковался ни на каких платформах Fox News Media".

Журналист CNN Джейк Таппер объяснил в соцсетях, что видео перекликается с конспирологической теорией "medbeds" ("медкровати"), которую продвигают поклонники QAnon.

"Медкровати — это теория заговора, популярная среди людей QAnon, согласно которой существуют эти волшебные кровати, которые восстанавливают конечности, возвращают старение и лечат все, что происходит с человеческим телом, но они доступны только богатым и элите", — сказал Таппер.

Несмотря на отсутствие доказательств, эта идея продолжает циркулировать в интернет-сообществах в США, подпитывая дезинформацию о медицине.

QAnon – это конспирологическое движение, возникшее в США в 2017 году и быстро распространившееся благодаря социальным сетям. Поклонники QAnon считают, что существует тайный заговор мировых элит, контролирующих политику, финансы и СМИ. Центральная фигура в их мифологии – Дональд Трамп, которого они воспринимают как борца с "глубинным государством".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России распространили теорию заговора, что Путин мертв, а Трамп об этом уже давно знает.

Также "Комментарии" писали, что на фото с саммита Трампа и Путина увидели "путешественника во времени".



Источник: https://www.thedailybeast.com/trump-79-posts-ai-version-of-himself-shilling-magic-beds/
