Головна Новини Світ США Трамп опублікував та видалив відео, яке підживлює дуже дивну теорію змови
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп опублікував та видалив відео, яке підживлює дуже дивну теорію змови

Дональд Трамп поширив і видалив відео, створене ШІ, що імітувало сюжет Fox News і просувало конспірологічну теорію.

30 вересня 2025, 16:50
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп потрапив у курйозний випадок. Американський лідер у своєму акаунті Truth Social поширив, а згодом видалив відео, створене за допомогою штучного інтелекту. Кліп імітував сюжет Fox News і просував одну з найабсурдніших теорій змови, популярних серед прихильників руху QAnon.

Трамп опублікував та видалив відео, яке підживлює дуже дивну теорію змови

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

За даними The Daily Beast, відео з’явилося у соцмережі Truth Social 28 вересня та залишалося доступним близько 12 годин. У ньому згенерований штучним інтелектом Трамп обіцяє кожному американцю зміни у сфері охорони здоров’я.

"Кожен американець незабаром отримає власну картку на медліжко. З нею ви матимете гарантований доступ до наших нових лікарень, якими керують найкращі лікарі країни та які оснащені найсучаснішими технологіями у світі. Ці заклади безпечні, сучасні та призначені для повного відновлення здоров’я і сил кожного громадянина", — говорить Трамп створений ШІ.

Проте телеканал Fox News швидко відреагував на курйоз та спростував будь-яку причетність до ролика. Компанія заявила, що подібний сюжет "ніколи не виходив в ефір і не публікувався на жодних платформах Fox News Media".

Журналіст CNN Джейк Таппер пояснив у соцмережах, що відео перегукується з конспірологічною теорією "medbeds" ("медліжка"), яку просувають прихильники QAnon. 

"Медліжка — це теорія змови, популярна серед людей QAnon, згідно з якою існують ці чарівні ліжка, які відновлюють кінцівки, повертають старіння та лікують все, що трапляється з людським тілом, але вони доступні лише багатим та еліті", — сказав Таппер.

Попри відсутність доказів, ця ідея продовжує циркулювати в інтернет-спільнотах в США, підживлюючи дезінформацію про медицину.

QAnon — це конспірологічний рух, що виник у США у 2017 році та швидко поширився завдяки соціальним мережам. Прихильники QAnon вважають, що існує таємна змова світових еліт, які контролюють політику, фінанси та ЗМІ. Центральна фігура у їхній міфології — Дональд Трамп, якого вони сприймають як борця з "глибинною державою".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Росії поширили теорію змови, що Путін мертвий, а Трамп про це вже давно знає.

Також "Коментарі" писали, що на фото з саміту Трампа і Путіна побачили "мандрівника в часі".



Джерело: https://www.thedailybeast.com/trump-79-posts-ai-version-of-himself-shilling-magic-beds/
