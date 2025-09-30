Трамп опублікував та видалив відео, яке підживлює дуже дивну теорію змови

Президент США Дональд Трамп потрапив у курйозний випадок. Американський лідер у своєму акаунті Truth Social поширив, а згодом видалив відео, створене за допомогою штучного інтелекту. Кліп імітував сюжет Fox News і просував одну з найабсурдніших теорій змови, популярних серед прихильників руху QAnon.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

За даними The Daily Beast, відео з’явилося у соцмережі Truth Social 28 вересня та залишалося доступним близько 12 годин. У ньому згенерований штучним інтелектом Трамп обіцяє кожному американцю зміни у сфері охорони здоров’я.

"Кожен американець незабаром отримає власну картку на медліжко. З нею ви матимете гарантований доступ до наших нових лікарень, якими керують найкращі лікарі країни та які оснащені найсучаснішими технологіями у світі. Ці заклади безпечні, сучасні та призначені для повного відновлення здоров’я і сил кожного громадянина", — говорить Трамп створений ШІ.

Проте телеканал Fox News швидко відреагував на курйоз та спростував будь-яку причетність до ролика. Компанія заявила, що подібний сюжет "ніколи не виходив в ефір і не публікувався на жодних платформах Fox News Media".

Журналіст CNN Джейк Таппер пояснив у соцмережах, що відео перегукується з конспірологічною теорією "medbeds" ("медліжка"), яку просувають прихильники QAnon.

"Медліжка — це теорія змови, популярна серед людей QAnon, згідно з якою існують ці чарівні ліжка, які відновлюють кінцівки, повертають старіння та лікують все, що трапляється з людським тілом, але вони доступні лише багатим та еліті", — сказав Таппер.

Попри відсутність доказів, ця ідея продовжує циркулювати в інтернет-спільнотах в США, підживлюючи дезінформацію про медицину.

QAnon — це конспірологічний рух, що виник у США у 2017 році та швидко поширився завдяки соціальним мережам. Прихильники QAnon вважають, що існує таємна змова світових еліт, які контролюють політику, фінанси та ЗМІ. Центральна фігура у їхній міфології — Дональд Трамп, якого вони сприймають як борця з "глибинною державою".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Росії поширили теорію змови, що Путін мертвий, а Трамп про це вже давно знає.

Також "Коментарі" писали, що на фото з саміту Трампа і Путіна побачили "мандрівника в часі".