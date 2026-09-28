Администрация Белого дома выражает устойчивую обеспокоенность из-за дальнобойной стратегии Сил обороны Украины, направленной на разрушение топливно-энергетического комплекса внутри Российской Федерации. По мнению американского руководства трансграничные налеты украинских беспилотников на объекты нефтяной промышленности уже переросли рамки локального конфликта.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Президент США Дональд Трамп во время своего публичного выступления откровенно рассказал о заслугах дипломатических переговоров с Киевом и озвучил свои требования.

"Главная проблема в том, что в России подрывают НПЗ, и это не совсем проблема Ближнего Востока, — констатировал лидер Соединенных Штатов, анализируя факторы, которые расшатывают стабильность глобальных финансовых и сырьевых рынков. Характеризуя природу этих ударов, глава Белого дома добавил: — Это скорее проблема России, что Украина и Россия сцепились и Украина активно подрывает дизельные НПЗ в России".

Чтобы не допустить дальнейший хаос на международных биржах и скачок цен на топливо в западных странах, Трамп решил лично вмешаться в планирование украинских дальнобойных операций, выставив Офису Президента четкое условие.

"Я открыто сказал Зеленскому: "Вам нужно немного притормозить с ударами по НПЗ", — поделился Дональд Трамп подробностями своей беседы с украинским коллегой. Сообщая о реакции Киева по такой просьбе, американский президент подытожил: — Он ответил мне: "Ну, мы, пожалуй, так и сделаем". И это правильно, нет, потому что мы сейчас совместно создаем серьезную мировую проблему".

Несмотря на попытки Вашингтона защитить мировую экономику от колебаний, украинские военные аналитики неоднократно отмечали, что уничтожение российских нефтебаз и заводов является критически важным для обескровливания армии агрессора, поскольку именно нефтяные доходы финансируют военную машину Кремля, а дефицит дизеля перед гальмами.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что дипломат и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что последние дипломатические инициативы Дональда Трампа по России могут создавать политические преимущества для Кремля. В частности, он критически оценил идею трехсторонних контактов с участием Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского, а также возможное приглашение российского президента на саммит G20 в Майами.