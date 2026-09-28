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Трамп раскрыл детали разговора с Зеленским: в чем обвинил Украину

Детали разговора лидеров: Трамп раскрыл ответ Зеленского по поводу ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре РФ

28 сентября 2026, 13:13
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Недилько Ксения

Администрация Белого дома выражает устойчивую обеспокоенность из-за дальнобойной стратегии Сил обороны Украины, направленной на разрушение топливно-энергетического комплекса внутри Российской Федерации. По мнению американского руководства трансграничные налеты украинских беспилотников на объекты нефтяной промышленности уже переросли рамки локального конфликта.

Трамп раскрыл детали разговора с Зеленским: в чем обвинил Украину

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Президент США Дональд Трамп во время своего публичного выступления откровенно рассказал о заслугах дипломатических переговоров с Киевом и озвучил свои требования.

"Главная проблема в том, что в России подрывают НПЗ, и это не совсем проблема Ближнего Востока, — констатировал лидер Соединенных Штатов, анализируя факторы, которые расшатывают стабильность глобальных финансовых и сырьевых рынков. Характеризуя природу этих ударов, глава Белого дома добавил: — Это скорее проблема России, что Украина и Россия сцепились и Украина активно подрывает дизельные НПЗ в России".

Чтобы не допустить дальнейший хаос на международных биржах и скачок цен на топливо в западных странах, Трамп решил лично вмешаться в планирование украинских дальнобойных операций, выставив Офису Президента четкое условие.

"Я открыто сказал Зеленскому: "Вам нужно немного притормозить с ударами по НПЗ", — поделился Дональд Трамп подробностями своей беседы с украинским коллегой. Сообщая о реакции Киева по такой просьбе, американский президент подытожил: — Он ответил мне: "Ну, мы, пожалуй, так и сделаем". И это правильно, нет, потому что мы сейчас совместно создаем серьезную мировую проблему".

Несмотря на попытки Вашингтона защитить мировую экономику от колебаний, украинские военные аналитики неоднократно отмечали, что уничтожение российских нефтебаз и заводов является критически важным для обескровливания армии агрессора, поскольку именно нефтяные доходы финансируют военную машину Кремля, а дефицит дизеля перед гальмами.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что дипломат и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что последние дипломатические инициативы Дональда Трампа по России могут создавать политические преимущества для Кремля. В частности, он критически оценил идею трехсторонних контактов с участием Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского, а также возможное приглашение российского президента на саммит G20 в Майами.



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