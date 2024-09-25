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Трамп раскрыл, как будет действовать по поводу войны в Украине, если станет президентом США

Дональд Трамп заявил, что выведет США из войны в Украине.

сегодня, 08:35
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Автор:
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Slava Kot

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах выведет Соединенные Штаты из войны в Украине. По его словам, США в военный конфликт между Украиной и Россией вовлекли Джо Байден и Камала Харрис.

Трамп раскрыл, как будет действовать по поводу войны в Украине, если станет президентом США

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Кандидат в президенты США Дональд Трамп во время предвыборного митинга в Джорджии рассказал о своих планах по войне в Украине. Трамп подчеркнул, что у Соединенных Штатов нет войск в Украине, однако они предоставили военную и гуманитарную помощь на миллиарды долларов для Украины. По его словам, лидеры демократов "втянули" США в войну в Украине.

"Байден и Камала втянули нас в эту войну в Украине, и теперь они не могут нас вытащить. Они не могут нас вытащить", – сказал Трамп.

В противовес Камале Харрис и Джо Байдену Дональд Трамп обещает, что выйдет из войны в Украине, имея в виду отказ США от какой-либо помощи для Киева.

"Я думаю, что мы застряли в этой войне, если я не буду президентом. Я сделаю это. Я договорюсь об этом, я выйду. Мы должны выйти. Байден говорит: "мы не уйдем, пока мы не выиграем". Что произойдет, если они выиграют", — заявил Трамп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сын Трампа Дональд Трамп младший раскритиковал Владимира Зеленского из-за слов об его отце. По словам Трампа младшего, президент Украины "позорно" высказался о Дональде Трампе.

Также "Комментарии" писали, что штаб Дональда Трампа попал в конфуз во время агитационной рекламы с призывом к избирателям принять участие в голосовании. Оказалось, что в рекламе была использована фотография Грузии, а не штата Джорджия.



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Источник: https://www.reuters.com/world/trump-says-us-needs-get-out-ukraine-war-2024-09-24/
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