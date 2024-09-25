Трамп раскрыл, как будет действовать по поводу войны в Украине, если станет президентом США

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Slava Kot
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах выведет Соединенные Штаты из войны в Украине. По его словам, США в военный конфликт между Украиной и Россией вовлекли Джо Байден и Камала Харрис.
Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Кандидат в президенты США Дональд Трамп во время предвыборного митинга в Джорджии рассказал о своих планах по войне в Украине. Трамп подчеркнул, что у Соединенных Штатов нет войск в Украине, однако они предоставили военную и гуманитарную помощь на миллиарды долларов для Украины. По его словам, лидеры демократов "втянули" США в войну в Украине.
В противовес Камале Харрис и Джо Байдену Дональд Трамп обещает, что выйдет из войны в Украине, имея в виду отказ США от какой-либо помощи для Киева.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сын Трампа Дональд Трамп младший раскритиковал Владимира Зеленского из-за слов об его отце. По словам Трампа младшего, президент Украины "позорно" высказался о Дональде Трампе.
Также "Комментарии" писали, что штаб Дональда Трампа попал в конфуз во время агитационной рекламы с призывом к избирателям принять участие в голосовании. Оказалось, что в рекламе была использована фотография Грузии, а не штата Джорджия.
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