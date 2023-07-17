Трамп раскрыл карты – как заставит Путина и Зеленского остановить войну

Экс-президент США Дональд Трамп не изменил своей позиции и по-прежнему считает, что ему по силам за 24 часа остановить войну в Украине. Если раньше республиканец делал просто громкие заявления о том, что знает, как остановить войну, то теперь раскрыл подробности своих действий, в случае избрания президентом США. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Fox News".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Я свяжусь с Путиным для того, чтобы заключить соглашение с Зеленским. Это произойдет очень быстро. Я бы сказал Зеленскому: "Довольно, тебе нужно заключить сделку", — заявил Трамп.

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По его словам, когда он был главой Белого дома, то сумел наладить отличные отношения, как с Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским. Поэтому, считает Трамп, у него не будет проблем с коммуникацией, как с первым, так и вторым.

Что же касается рецепта прекращения войны в Украине, то, по словам Дональда Трампа, он был обратился к Путину с предложением прекратить войну уже сейчас, противном случае Вашингтон предоставит Украине намного больше и намного мощнее оружие. Трамп уверен, что найдёт понимание с Путиным и соглашение о мире будет подписано всего за сутки.

Отметим, тема войны в Украине стала одной из ключевых для Дональда Трампа. Он, надеясь увеличить поддержку среди избирателей время от времени высказывается о вторжении РФ в Украину и о том, что он знает, как прекратить войну.

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