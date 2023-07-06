Кого хотят видеть американцы в Белом доме – почему против Байдена и Трампа

Как ни странно, но большинство граждан США не хотели бы, чтобы лидеры президентской гонки Джо Байден, как и Дональд Трамп вновь баллотировались в президенты США. На сегодняшний день ни 80-летний действующий президент-демократ, ни почти 80-летний республиканец не пользуются популярностью. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет бывший старший советник президента США Карл Роув в статье для The Wall Street Journal.

Байден и Трамп. Фото из открытых источников

Опрос Economist/YouGov от 13 июня показал, что только 33% избирателей хотят, чтобы Дональд Трамп баллотировался, а 26% хотят, чтобы это сделал Джо Байден. А вот убедительное большинство — 56% и 59% соответственно — предпочли бы остаться в стороне.

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Эта закономерность сохраняется в большинстве соцопросов. Так, опрос, проведенный телеканалом NBC 18 апреля, показал, что 70% американцев считают, что Байден "не должен баллотироваться в президенты", а 60% считают, что Трамп также не должен этого делать. 38% относятся к Байдену "положительно", а 48% дали ему "негативную" оценку, в том числе 38% — "очень негативную". Трамп набрал 34% "положительных" оценок и 53% "негативных", в том числе 44% "очень негативных".

"Есть много причин, по которым американцам может не нравиться любой из лидеров. Возможно, они считают Байдена слишком слабым и слишком левым, а Трампа — слишком деструктивным и коррумпированным. Но эти опросы также могут выявить желание смены поколений. Американцы могут подумать, что могут сделать лучше для должности президента, чем двое мужчин, которым в сумме будет 160 лет к моменту голосования в следующем году", — пишет Роув.

Автор напоминает, что ранее в американском обществе уже встречалось такое стремление к более молодым лицам. Возможно, настало время очередной смены поколений.



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