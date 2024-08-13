Экс-президент США Дональд Трамп в разговоре с миллиардером Илоном Маском, состоявшейся на платформе Х, заявил, что будь он у власти, Россия не решилась бы на вторжение в Украину.

Трамп в разговоре с Маском: Байден спровоцировал Россию, а я смог бы это предотвратить

После почти часовой задержки, когда тысячи пользователей попытались войти на платформу, Илон Маск выразил обеспокоенность, что "некоторые силы" в США не хотят, чтобы общественность услышала Трампа. Политическая дискуссия быстро перешла на тему Украины, где Трамп выразил мнение, что российское вторжение было бы спровоцировано действиями действующего президента Джо Байдена.

Трамп аргументировал, что во время его президентства Россия не решилась бы на агрессивные действия и обвинил Байдена в провокации Москвы своими заявлениями о возможном членстве Украины в НАТО. Он также упомянул о своих переговорах с Владимиром Путиным, отметив, что они часто общались и что российский лидер его "уважал".

В интервью Трамп также затронул исторические события, вспоминая вклад России в победу над Наполеоном и Гитлером, а также обсудил свои отношения с другими мировыми лидерами, включая Ким Чен Ина. Он подчеркнул, что поддержка хороших отношений со странами, как Россия, имеет стратегическое значение.

Читайте на портале "Комментарии" - Бывший президент Дональд Трамп сделал по меньшей мере 20 ложных заявлений во время разговора с американским миллиардером Илоном Маском. В частности, Трамп рассказал ложное утверждение о помощи США для Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп в интервью с Илоном Маском назвал наибольшую угрозу человечеству.