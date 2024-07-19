Трамп рассказал, что будет с войной в Украине, когда он станет президентом США

Кандидат в президенты США Дональд Трамп обвинил администрацию своего оппонента Джо Байдена в том, что она якобы несет ответственность за начало полномасштабной российской агрессии против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Дональд Трамп сделал на съезде Республиканской партии, сообщает "Голос Америки".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Я также стараюсь разрешить международный кризис, который начала администрация, которая сейчас управляет, особенно ту страшную войну между Россией и Украиной, и ту войну, которую переживает Израиль…", — сказал Трамп в переводе трансляции Голоса Америки.

Напомним, что Дональд Трамп не в первый раз обещает завершить войну России против Украины. Он никогда не говорит, как именно планирует это сделать, однако в американских СМИ периодически появляется информация со ссылкой на источники о том, что Трамп планирует предложить российскому диктатору Владимиру Путину в обмен на мир часть украинской территории.

Читайте также на портале "Комментарии" — в последнее время экс-глава Белого дома и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в центре внимания. В интервью Bloomberg он намекнул на вероятное ослабление ограничений против РФ и Путина. И при этом не сделал никаких заявлений о необходимости РФ вывести свои войска из Украины? К тому же настораживает выбор Трампа кандидата на должность вице-президента США. Им стал 39-летний сенатор Джей Ди Вэнс, довольно неоднозначно высказывавшийся относительно Украины. О чем говорят эти заявления? Не может ли быть так, что Трамп уже сейчас посылает сигнал Кремлю о том, что он согласен договариваться? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – Умеров рассказал о сценарии, если победит Трамп и помощь Украине окажется под угрозой.



