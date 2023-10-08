Трамп рассказал, как, по его мнению, нужно завершить войну в Украине

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Украине следует отдать часть территорий России. По мнению американского политика, таким образом Украина сможет спастись в войне против России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Just the News.

Бывший президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Кандидат на выборы президента от Республиканской партии США Дональд Трамп считает, что Украина должна уступить русскоязычные регионы для завершения войны.

"Можно было бы отдать области, которые тяготеют к тому, чтобы быть русскими, где люди говорят на русском языке. Тогда можно было бы сохранить страну", — заявил Дональд Трамп.

Трамп критикует действующего президента США Джо Байдена, которого называет слабым политиком. Трамп неоднократно заявлял, что готов быстро завершить войну в Украине, однако не приводил конкретных планов действий. За это президент Украины подверг критике Трампа и попросил американского политика озвучить свой план.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилась реакция Дональда Трампа на слова Владимира Путина по поводу войны в Украине. Бывший президент США положительно ответил на похвалу от Путина, который сказал, что Трамп может решить все острые вопросы, включая войну в Украине.

Также "Комментарии" писали о словах Зеленского, который заявил, что Байден мог завершить войну в Украине через пять минут, однако Украина не готова идти на такие условия. Президент Украины напомнил о ситуации в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым и захватила часть Донецкой и Луганской областей, тогда президентом США был Дональд Трамп, который ничего не сделал для окончания войны.