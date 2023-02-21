Трамп рассказал, как "завершить" войну в Украине за 24 часа

45-й президент США Дональд Трамп продолжает раздавать предвыборные обещания, затрагивая тему геополитики и критикуя действия нынешнего главы Белого дома Джо Байдена. Так один из лидеров Республиканской партии пообещал, что в случае его избрания президентом США, он буквально за стуки прекратит полномасштабную войну РФ против Украины. Для этого ему якобы нужно всего два телефонных звонка в Киев и Москву. Как передает издание "Комментарии", такое заявление Трамп сделал, выступления перед сторонниками во Флориде.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Экс-президент США заявил, если американцы снова доверят ему стать главой Белого дома, то он сразу же позвонит президенту России Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он уверен, что сможет договориться о встрече и прекращении огня в Украине.

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"Буквально в ту же ночь, как станет известно о моей победе, я позвоню Путину и Зеленскому. Я скажу им, что нужно встретиться и гарантирую, что смогу решить этот вопрос", — заявил Дональд Трамп.

При этом он заверил, что подписать мирный договор удастся за 24 часа.

Отметим, что выборы президента в США должны состоятся в ноябре 2024 года. Трамп планирует участвовать в президентской гонке.

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