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Трамп рассказал, как "завершить" войну в Украине за 24 часа

45-й президент США считает, что если он снова станет главой государства, то Киев и Москва подпишут мирный договор за сутки

сегодня, 11:00
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Автор:

Кравцев Сергей

45-й президент США Дональд Трамп продолжает раздавать предвыборные обещания, затрагивая тему геополитики и критикуя действия нынешнего главы Белого дома Джо Байдена. Так один из лидеров Республиканской партии пообещал, что в случае его избрания президентом США, он буквально за стуки прекратит полномасштабную войну РФ против Украины. Для этого ему якобы нужно всего два телефонных звонка в Киев и Москву. Как передает издание "Комментарии", такое заявление Трамп сделал, выступления перед сторонниками во Флориде.

Трамп рассказал, как "завершить" войну в Украине за 24 часа

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Экс-президент США заявил, если американцы снова доверят ему стать главой Белого дома, то он сразу же позвонит президенту России Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он уверен, что сможет договориться о встрече и прекращении огня в Украине.


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"Буквально в ту же ночь, как станет известно о моей победе, я позвоню Путину и Зеленскому. Я скажу им, что нужно встретиться и гарантирую, что смогу решить этот вопрос", — заявил Дональд Трамп.

При этом он заверил, что подписать мирный договор удастся за 24 часа.

Отметим, что выборы президента в США должны состоятся в ноябре 2024 года. Трамп планирует участвовать в президентской гонке.

Читайте также на портале "Комментарии" — в понедельник, 20 февраля, Киев посетил с неанонсированным визитом президент США Джо Байден. Дата выбрана не случайно – вскоре годовщина начала широкомасштаной российской агрессии против Украины. Кроме того, с 20 по 22 февраля Байден намерен посетить Польшу. Американский лидер пообщался с украинским руководством, посетил знаковые места (немаловажно и то, что сегодня – День памяти Героев Небесной Сотни), а также сделал важные заявления в ракурсе российско-украинской войны. Специально для издания "Комментарии" эксперты рассказали о значимости данного визита.

Также издание "Комментарии" сообщало — в Институте изучения войны (ISW) рассказали, на что может быть способна Украина в 2023 году.




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Источник: https://www.wptv.com/news/political/trump-describes-common-sense-agenda-to-supporters
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