Трамп рассказал, каким он видит прекращение войны в Украине

Украине, вполне может быть, придется согласиться с утратой части своих территорий, которые теперь отойдут России. Так можно будет наконец-то остановить войну. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Reuters" сделал бывший президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Дональд Трамп обратил внимание, что полномасштабное вторжение российских войск в Украину, которое началось еще 16 месяцев назад, не прекращается. И одним из вариантов, чтобы его прекратить может быть согласие Украины на отказ от части своих территорий в пользу России.

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Также экс-глава Белого дома прокомментировал мятеж в России. Он согласился с тем мнением, что события, которые произошли в РФ, несколько ослабили Владимира Путина. Вот только, считает Дональд Трамп, США должны использовать этот момент не для усиления эскалации в Украине, а для продвижения вопроса о мирных переговорах России и Украины. Для этого сейчас наступает подходящий момент.

Трамп подчеркнул, что его желание – сделать все возможное, чтобы люди перестали гибнуть из-за этой бессмысленной войны.

"Я думаю, что самая большая вещь, которую США должны делать сейчас, –- это установление мира: собрать Россию и Украину и заключить мир", – резюмировал бывший президент США.

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Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему показались "непонятными" слова экс-президента США Дональда Трампа о том, что он бы добился завершения полномасштабной войны против Украины за одни сутки, посадив Киев и Москву за стол переговоров.



