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За это придется "платить в аду": Трамп рассказал, как Путин поплатится за вторжение в Украину

Трамп признался, что Путин еще раньше планировал вторжение в Украину

сегодня, 14:47
Автор:
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Кравцев Сергей
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Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что его разговор с российским президентом Владимиром Путиным якобы отсрочил вторжение России в Украину на несколько лет. Как передает портал "Комментарии", об этом Трамп заявил в интервью телеканалу "Fox News".

За это придется "платить в аду": Трамп рассказал, как Путин поплатится за вторжение в Украину

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Трамп рассказал, что в ходе беседы с Путиным он сказал, что вторжение будет "катастрофой", и что за это придется "платить в аду".


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Комментируя свои заявления о намерениях завершить войну РФ против Украины, Трамп сказал о своих "очень хороших отношениях" с Путиным.

"С Путиным у меня очень хорошие отношения. Я имею в виду, что я не разговаривал с ним долгое время, но у меня были очень близкие отношения", – ответил Трамп на вопрос, как он собирается закончить войну в течение 24 часов, о чем он неоднократно заявлял.

Трамп также считает, что сегодня на территории Украины был бы мир, если бы во главе США находился он, а не Джо Байден. 

На вопрос, считает ли он Украину самостоятельной страной, Трамп ответил утвердительно, но добавил, что раньше да, "это была одна страна с Россией", и "Путину это нравилось".

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп находится под следствием по федеральным обвинениям из-за оказавшихся в его доме секретных документов. В эфире американского телеканала Fox News Трамп рассказал, почему не передал секретные документы в Национальный архив.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему показались "непонятными" слова экс-президента США Дональда Трампа о том, что он бы добился завершения полномасштабной войны против Украины за одни сутки, посадив Киев и Москву за стол переговоров.




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Источник: https://www.foxnews.com/
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