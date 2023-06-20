За это придется "платить в аду": Трамп рассказал, как Путин поплатится за вторжение в Украину

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что его разговор с российским президентом Владимиром Путиным якобы отсрочил вторжение России в Украину на несколько лет. Как передает портал "Комментарии", об этом Трамп заявил в интервью телеканалу "Fox News".

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Трамп рассказал, что в ходе беседы с Путиным он сказал, что вторжение будет "катастрофой", и что за это придется "платить в аду".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Комментируя свои заявления о намерениях завершить войну РФ против Украины, Трамп сказал о своих "очень хороших отношениях" с Путиным.

"С Путиным у меня очень хорошие отношения. Я имею в виду, что я не разговаривал с ним долгое время, но у меня были очень близкие отношения", – ответил Трамп на вопрос, как он собирается закончить войну в течение 24 часов, о чем он неоднократно заявлял.

Трамп также считает, что сегодня на территории Украины был бы мир, если бы во главе США находился он, а не Джо Байден.

На вопрос, считает ли он Украину самостоятельной страной, Трамп ответил утвердительно, но добавил, что раньше да, "это была одна страна с Россией", и "Путину это нравилось".

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп находится под следствием по федеральным обвинениям из-за оказавшихся в его доме секретных документов. В эфире американского телеканала Fox News Трамп рассказал, почему не передал секретные документы в Национальный архив.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему показались "непонятными" слова экс-президента США Дональда Трампа о том, что он бы добился завершения полномасштабной войны против Украины за одни сутки, посадив Киев и Москву за стол переговоров.



