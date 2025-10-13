Трамп рассказал новые детали о разговоре Уиткоффа и Путина

Рубрики
Президент США Дональд Трамп поделился новыми подробностями встреч между своим спецпосланником на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом и российским диктатором Владимиром Путиным. Трамп назвал Уиткоффа "человеком большого таланта" и пошутил, что отправил его к Путину, не ожидая столь длительного общения.
Дональд Трамп во время выступления в израильском Кнессете упомянул о визитах его спецпредставителя Стива Виткоффа в Россию. По словам Трампа, Уиткофф не разбирается в политике, а также не имеет достаточных представлений о Путине и России.
Путин и Уиткофф встречались пять раз после избрания Трампа президентом США. Самая длинная из них состоялась в апреле и длилась около пяти часов.
Встречи Путина и Уиткоффа:
После последней встречи Путина и Уиткоффа была объявлена якобы готовность российского диктатора пойти на уступки в войне в Украине. После этого Трамп лично встретился с Путиным на Аляске, однако переговоры не принесли результатов. Дальнейших встреч между Виткоффом и Путиным не происходило.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что экс-глава МИД Дмитрий Кулеба назвал 4 пророссийских человека в команде Трампа. Среди них оказался также Уиткофф.
Также "Комментарии" писали, что в Кремле недовольны спецпосланником Трампа, потому что он не способен донести их месседжи президенту США.