Трамп рассказал новые детали о разговоре Уиткоффа и Путина

Президент США Дональд Трамп поделился новыми подробностями встреч между своим спецпосланником на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом и российским диктатором Владимиром Путиным. Трамп назвал Уиткоффа "человеком большого таланта" и пошутил, что отправил его к Путину, не ожидая столь длительного общения.

Стив Уиткофф и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Дональд Трамп во время выступления в израильском Кнессете упомянул о визитах его спецпредставителя Стива Виткоффа в Россию. По словам Трампа, Уиткофф не разбирается в политике, а также не имеет достаточных представлений о Путине и России.

"Я отправил Уиткоффа на встречу с Путиным, думая, что это будет 15-20 минутный разговор. У него не было никакого представления о России или Путине, почти ничего не знал о политике. Но встреча длилась пять часов. Я спросил его: "О чем вы говорили столько времени?" Он ответил: "Об интересных вещах"", — сказал Трамп.

Что известно о встречах Путина и Виткоффа

Путин и Уиткофф встречались пять раз после избрания Трампа президентом США. Самая длинная из них состоялась в апреле и длилась около пяти часов.

Встречи Путина и Уиткоффа:

— 11 февраля – 3 часа продолжалась встреча в Кремле

— 13 марта – продолжительность встречи в Москве не сообщалась

– 11 апреля – около 4,5 часа длилась встреча в Санкт-Петербурге

— 25 апреля – 3 часа была встреча в Москве

— 6 августа – 2 часа 50 минут встреча в Москве

После последней встречи Путина и Уиткоффа была объявлена якобы готовность российского диктатора пойти на уступки в войне в Украине. После этого Трамп лично встретился с Путиным на Аляске, однако переговоры не принесли результатов. Дальнейших встреч между Виткоффом и Путиным не происходило.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что экс-глава МИД Дмитрий Кулеба назвал 4 пророссийских человека в команде Трампа. Среди них оказался также Уиткофф.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле недовольны спецпосланником Трампа, потому что он не способен донести их месседжи президенту США.