Трамп розповів нові деталі про розмову Віткоффа та Путіна

Президент США Дональд Трамп поділився новими подробицями зустрічей між своїм спецпосланцем на Близькому Сході Стівом Віткоффом та російським диктатором Володимиром Путіним. Трамп назвав Віткоффа "людиною великого таланту" і пожартував, що відправив його до Путіна, не очікуючи настільки тривалого спілкування.

Стів Віткофф та Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп під час виступу в ізраїльському Кнесеті згадав про візити його спецпредставника Стіва Віткоффа до Росії. За словами Трампа, Віткофф не знається на політиці, а також не має достатніх уявлень про Путіна та Росію.

"Я відправив Віткоффа на зустріч із Путіним, думаючи, що це буде 15–20 хвилинна розмова. Він не мав жодного уявлення про Росію чи Путіна, майже нічого не знав про політику. Але зустріч тривала п’ять годин. Я запитав його: "Про що ви говорили стільки часу?" Він відповів: "Про цікаві речі"", — сказав Трамп.

Що відомо про зустрічі Путіна та Віткоффа

Путін і Віткофф зустрічалися п’ять разів після обрання Трампа президентом США. Найдовша з них відбулася у квітні та тривала близько п’яти годин.

Зустрічі Путіна та Віткоффа:

- 11 лютого — 3 години тривала зустріч у Кремлі

- 13 березня — тривалість зустрічі у Москві не повідомлялася

- 11 квітня — близько 4,5 годин тривала зустріч у Санкт-Петербурзі

- 25 квітня — 3 години тривала зустріч у Москві

- 6 серпня — 2 години 50 хвилин зустріч у Москві

Після останньої зустрічі Путіна та Віткоффа, було оголошено нібито готовність російського диктатора піти на поступки у війні в Україні. Після цього Трамп особисто зустрівся з Путіним на Алясці, однак переговори не принесли результатів. Подальших зустрічей між Віткоффом і Путіним не відбувалося.

