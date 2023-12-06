Трамп рассказал о первых решениях в случае победы на выборах: будет действовать как диктатор один день

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах в США будет диктатором всего один день и примет несколько важных решений. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Трампа для издания Fox News.



Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Бывший президент США Дональд Трамп подверг критике Байдена, который проводит мягкую политику в отношении Китая и рассказывает о глобальном потеплении, тогда как Пекин строит один завод за неделю. По словам Трампа, США должны открывать собственные заводы и больше сосредоточиться на средствах предотвращения ядерной войны, а не изменениях климата.

"Единственное глобальное потепление, о котором мы должны думать и волноваться, поскольку оно может произойти завтра, – это ядерное глобальное потепление, а не глобальное потепление", – заявил Трамп.

Тогда журналист Fox News спросил, будет ли Трамп действовать как диктатор в случае победы на выборах президента. Трамп заявил, что будет диктатором всего один день в должности и позволит "бурить, бурить, бурить" и закрыть границы.

Напомним, что республиканцы блокируют выделение нового пакета помощи более чем на 100 млрд долларов Украине и Израилю из-за отсутствия пункта о дополнительных расходах на безопасность границ. Против этого решения выступают демократы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США опубликовали отчет, показавший, существует ли в Украине коррупция по выделенной помощи от Соединенных Штатов.

Также "Комментарии" сообщал, что члены Республиканской партии разработали "план победы в Украине", состоящий из трех основных пунктов.