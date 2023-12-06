logo

BTC/USD

44065.05

ETH/USD

2264.32

LTC/USD

73.66

USD/UAH

37.35

EUR/UAH

40.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп рассказал о первых решениях в случае победы на выборах: будет действовать как диктатор один день
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп рассказал о первых решениях в случае победы на выборах: будет действовать как диктатор один день

Дональд Трамп назвал свои первые "диктаторские" решения, если снова победит на президентских выборах в США.

сегодня, 12:20
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах в США будет диктатором всего один день и примет несколько важных решений. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Трампа для издания Fox News.

Трамп рассказал о первых решениях в случае победы на выборах: будет действовать как диктатор один день

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Бывший президент США Дональд Трамп подверг критике Байдена, который проводит мягкую политику в отношении Китая и рассказывает о глобальном потеплении, тогда как Пекин строит один завод за неделю. По словам Трампа, США должны открывать собственные заводы и больше сосредоточиться на средствах предотвращения ядерной войны, а не изменениях климата.


"Единственное глобальное потепление, о котором мы должны думать и волноваться, поскольку оно может произойти завтра, – это ядерное глобальное потепление, а не глобальное потепление", – заявил Трамп.

Тогда журналист Fox News спросил, будет ли Трамп действовать как диктатор в случае победы на выборах президента. Трамп заявил, что будет диктатором всего один день в должности и позволит "бурить, бурить, бурить" и закрыть границы.

Напомним, что республиканцы блокируют выделение нового пакета помощи более чем на 100 млрд долларов Украине и Израилю из-за отсутствия пункта о дополнительных расходах на безопасность границ. Против этого решения выступают демократы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США опубликовали отчет, показавший, существует ли в Украине коррупция по выделенной помощи от Соединенных Штатов.

Также "Комментарии" сообщал, что члены Республиканской партии разработали "план победы в Украине", состоящий из трех основных пунктов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.foxnews.com/live-news/donald-trump-sean-hannity-town-hall
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!