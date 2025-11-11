Трамп разнес Украину из-за нанесенного "большого вреда": озвучено категорическое заявление

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не выделяют средства на финансовую помощь Украине, указав на "ущерб", якобы нанесенный предварительной поддержкой Киева. Соответствующее заявление он сделал во время общения с журналистами в Белом доме, одновременно упоминая собственные "миротворческие достижения" в должности главы государства.

Фото: из открытых источников

Трамп сообщил, что он якобы выиграл "восемь войн" и подчеркнул, что сможет "разобраться" с конфликтом в Украине, который, по его мнению, уже не несет угрозы мировой безопасности. По его словам, США больше не тратят свои деньги на поддержку Киева. А американская сторона получает финансовые преимущества через продажу собственного вооружения странам НАТО.

"Посмотрите на ущерб, который Россия и Украина нанесли нам. Мы потратили около 350 миллиардов долларов. Теперь больше не тратим средства, а наоборот, получаем прибыль через НАТО", — сказал Трамп.

Вероятно, он имел в виду программу PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), согласно которой партнеры финансируют закупку американского вооружения для Украины в соответствии с приоритетным списком запросов Киева.

Кроме того, Трамп вновь заявил, что будь он президентом США в 2022 году, вместо Джо Байдена, войны России против Украины, по его мнению, никогда бы не началось. Он неоднократно подчеркивал, что при его администрации конфликта можно избежать, а помощь Украине была бы организована иначе, с учетом стратегических интересов США и партнеров по НАТО.

Как уже писали "Комментарии", украинские военные и волонтеры бьют тревогу из-за обострения боевых действий в Покровске и соседнем Мирнограде. Продвижение российских подразделений грозит превратить эти города в плацдарм для нового наступления. Дефицит человеческих ресурсов и высокий уровень боевой активности усложняют оборону, пишет Financial Times.