Трамп розніс Україну через завдану "велику шкоду": озвучено категоричну заяву

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати більше не виділяють кошти на фінансову допомогу Україні, вказавши на "шкоду", яку нібито завдала попередня підтримка Києва. Відповідну заяву він зробив під час спілкування з журналістами у Білому домі, одночасно згадуючи власні "миротворчі досягнення" на посаді глави держави.

Трамп повідомив, що він нібито виграв "вісім воєн" і наголосив, що зможе "розібратися" з конфліктом в Україні, який, на його думку, вже не несе загрози світовій безпеці. За його словами, США більше не витрачають власні гроші на підтримку Києва. Натомість американська сторона отримує фінансові переваги через продаж власного озброєння країнам НАТО.

"Подивіться на шкоду, яку Росія та Україна завдали нам. Ми витратили близько 350 мільярдів доларів. Тепер більше не витрачаємо кошти, а навпаки, отримуємо прибуток через НАТО", — сказав Трамп.

Ймовірно, він мав на увазі програму PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), за якою партнери фінансують закупівлю американського озброєння для України відповідно до пріоритетного списку запитів Києва.

Крім того, Трамп знову заявив, що якби він був президентом США у 2022 році, замість Джо Байдена, війни Росії проти України, на його думку, ніколи б не почалося. Він неодноразово підкреслював, що за його адміністрації конфлікту можна було уникнути, а допомога Україні була б організована інакше, з урахуванням стратегічних інтересів США та партнерів по НАТО.

