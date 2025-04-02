Трамп разозлил американцев, приказав срубить дерево-легенду, изображенное на банкнотах

Президент США Дональд Трамп принял решение срубить одну из старейших магнолий, растущую на территории Белого дома, назвав ее "опасной угрозой". Это дерево было посажено седьмым президентом США Эндрю Джексоном почти 200 лет назад, а его образ даже изображали на банкноте в 20 долларов.

Магнолия у Белого дома

Известно, что магнолию привезли в Вашингтон еще в 1829 году из имения Джексона в Теннесси, чтобы почтить память его умершей жены. Однако Трамп заявил, что "всему приходит конец", оправдывая решение тем, что дерево слишком повреждено и представляет угрозу для резиденции.

Массивное дерево простирается от первого этажа здания, поднимается выше окон Государственной столовой, а его ветви доходят до второго уровня исполнительной резиденции.

Трамп уточнил, что процесс вырубки начнется уже на следующей неделе, а на месте магнолии высадят новое, очень красивое дерево. При этом он заверил, что историческая древесина будет сохранена для "высоких и благородных целей".

Такая формулировка вызвала немало шуток в соцсетях.

"Трамп вырубает магнолию Эндрю Джексона из-за "опасности". Наверное, опасается, что дерево оттенит его собственную историческую значимость. А из древесины он, должно быть, сделает себе трон?" – пошутил один из пользователей X.

В своем сообщении на Truth Social Трамп отметил, что его администрация "осуществляет значительные улучшения Белого дома", работая вместе с Национальной парковой службой.

"Эта магнолия – настоящая легенда, но, к сожалению, ее состояние очень плохое, и она представляет опасность у входа в Белый дом", – написал Трамп.

Следует отметить, что первое решение об уничтожении дерева было принято еще Меланией Трамп в 2017 году после проведения экспертизы. Тогда магнолию частично обрезали.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп разрушил древнейшую традицию связанную с Пасхой.



