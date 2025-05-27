Трамп разозлил криптоинвесторов своим приемом: чем накормили бизнесменов

Гости, выложившие £1,3 миллиона за участие в мероприятии Дональда Трампа, позиционировавшегося как "самое эксклюзивное приглашение в мире", раскритиковали данный ужин. Событие в формате black-tie было организовано в честь 220 инвесторов – сторонников официальной криптовалюты Трампа.

Ужин у Трампа

Отмечается, что эта мем-монета уже принесла президенту США и его семье £109 миллионов ($148 миллионов).

Известно, что в меню были такие блюда, как обжаренный палтус с цитрусовым соусом и филе миньон с демиглясом, однако отзывы о еде были далеко не одобрительны.

В частности, 25-летний Николас Пинто, называющий себя трейдером, заявил изданию Wired , что это была "худшая еда, которую он никогда не ел на гольф-поле Трампа". По его словам, единственным вкусным на ужине были хлеб и масло.

Для гостей подавали воду или вино, выпущенное под брендом Трампа. Поскольку сам Трамп не употребляет алкоголь, Пинто тоже выбрал воду, которую ему, по его словам, налили всего один раз за весь вечер.

Криптоблогер Крис Скиннер тоже раскритиковал событие: "Вот что вам подают (25-минутная речь без глубины о криптовалютах)". А корреспондент CNBC Стив Ковач заявил, что "даже в самые бюджетные авиакомпании США Spirit Airlines кормят лучше".

Еще один гость назвал ужин "нормальным, но не высшим классом", а кто-то в интернете сравнил поданное с тем, что "можно получить в тюрьме в качестве награды за то, что в течение недели никого не лягнул ножом".

Прибыв с опозданием, Трамп выступил с 23-минутной речью, в которой в общем-то обтекательно вспомнил о криптовалютах, назвав их "чем-то, что может быть особенным. Кто знает, да? Он добавил, что видит в криптоиндустрии "великое будущее" и заверил, что его администрация — "сторонник инноваций".

Президент покинул гольф-клуб в Виргинии примерно через час после начала мероприятия, не ответив ни на один вопрос гостей.

Однако организаторы обещали 25 крупнейшим инвесторам специальный прием и эксклюзивную экскурсию по Белому дому. В частности, в сообщении указывалось: "ДЛЯ ТОП-25 СОБСТВЕННИКОВ МОНЕТ — эксклюзивная встреча с ВАШИМ ЛЮБИМЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ и VIP-тур!".

Стоит отметить, что стоящий за проектом криптобизнесмен в 2023 году имел уголовные обвинения в манипуляциях на рынке и предложения незарегистрированных ценных бумаг, однако они были сняты в феврале — уже после прихода Трампа к власти.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в США заподозрили Трампа в безумии.



