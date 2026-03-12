Трамп разозлился и назвал журналистку "гнилой": о чем она его спросила

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на вопрос журналистки и назвал ее "гнилой". Инцидент произошел после того, как корреспондентка PBS Лиз Ландерс поинтересовалась причинами изъятия избирательных документов в штате Аризона.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Во время общения с прессой в Белом доме Лиз Ландерс спросила Трампа, почему ФБР изъяло избирательные документы в Аризоне.

"Они, вероятно, думали, что выборы были сфальсифицированы, не правда ли?" – сказал Трамп.

Журналистка отрицала слова президента США. Ландерс отметила, что выборы 2020 года официально не были признаны сфальсифицированными. Кроме того, она напомнила, что тогда собственный генеральный прокурор Трампа после проверки не нашел доказательств масштабных нарушений. В ответ Трамп резко отреагировал на ее комментарий.

"Если ты говоришь, что выборы не были сфальсифицированы, тогда ты гнилая журналистка", — сказал Трамп.

Между тем генеральная прокурорка Аризоны Крис Меес подтвердила, что власти штата передали федеральной администрации документы по выборам 2020 года. В то же время она раскритиковала новое расследование, назвав его "несерьезным" и базирующимся на теориях заговора. По словам Меес, предварительное расследование, проведенное прокуратурой штата, длилось тысячи часов, правоохранители проверили каждое заявление о возможных нарушениях, однако не выявили доказательств фальсификации голосования.

Как пишет The Independent, выборы 2020 года остаются болезненным местом для Трампа, который продолжает настаивать на том, что проиграл только из-за фальсификации голосования. Кроме того, издание отмечает, что оскорбительная реакция Трампа на заявление Ландерс стала довольно распространенной, особенно когда президента критикуют женщины-репортеры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп бранно высказался в отношении журналистки ABC Рэйчел Скотт.

Также "Комментарии" писали, что Трампа разозлил вопрос журналиста о личном.