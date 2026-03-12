Трамп розлютився і назвав журналістку "гнилою": про що вона його запитала

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на запитання журналістки та назвав її "гнилою". Інцидент стався після того, як кореспондентка PBS Ліз Ландерс поцікавилася причинами вилучення виборчих документів у штаті Аризона.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Під час спілкування з пресою в Білому домі Ліз Ландерс запитала Трампа, чому ФБР вилучило виборчі документи в Аризоні.

"Вони, ймовірно, думали, що вибори були сфальсифіковані, чи не так?" — сказав Трамп.

Журналістка заперечила слова президента США. Ландерс зауважила, що вибори 2020 року офіційно не були визнані сфальсифікованими. Крім того, вона нагадала, що тоді власний генеральний прокурор Трампа після перевірки не знайшов доказів масштабних порушень. У відповідь Трамп різко відреагував на її коментар.

"Якщо ти кажеш, що вибори не були сфальсифіковані, тоді ти гнила журналістка", — сказав Трамп.

Тим часом генеральна прокурорка Аризони Кріс Меєс підтвердила, що влада штату передала федеральній адміністрації документи щодо виборів 2020 року. Водночас вона розкритикувала нове розслідування, назвавши його "несерйозним" і таким, що базується на теоріях змови. За словами Меєс, попереднє розслідування, проведене прокуратурою штату, тривало тисячі годин, правоохоронці перевірили кожну заяву про можливі порушення, однак не виявили доказів фальсифікації голосування.

Як пише The Independent, вибори 2020 року залишаються болючим місцем для Трампа, який продовжує наполягати на тому, що програв лише через фальсифікації голосування. Крім того, видання зауважує, що образлива реакція Трампа на заяву Ландерс стала досить поширеною, особливо коли президента критикують жінки-репортери.

