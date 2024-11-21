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Трамп разработал стратегию обращения с РФ и Путиным: детали

Трамп имеет стратегию, как заставить Путина остановиться в Украине

сегодня, 16:06
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Ткачик Олеся

Новоизбранный президент США Дональд Трамп не высказался публично против предоставления Украине разрешения на использование дальнобойного оружия против России. Это может свидетельствовать о его потенциальной стратегии взаимодействия с российским диктатором Владимиром Путиным, отметила в эфире Freedom политолог-американист Александр Филиппенко.

Трамп разработал стратегию обращения с РФ и Путиным: детали

Дональд Трамп

"Мы не видим, чтобы Дональд Трамп каким-то образом реагировал бы на те решения, которые озвучивает Белый дом, на предложения, которые выдвигает администрация Белого дома, и на оказание дополнительной помощи. Я имею в виду разрешение на использование дальнобойного оружия, предоставление большей военной помощи и предложение о выделении дополнительных средств", — подчеркнула эксперт.

Филиппенко подчеркнула, что Трамп, несмотря на свои предварительные заявления, не уверяет, что отменит эти решения после вступления в должность. Она считает, что такая позиция может быть частью политической стратегии, согласно которой действующий президент Джо Байден исполняет роль "плохого полицейского", а Трамп может взять на себя роль "хорошего полицейского".

По мнению Филиппенко, такая стратегия позволит Трампу давить на Россию, предлагая соглашения под угрозой усиления военной помощи Украине или продления нынешнего курса. Его подход напоминает стиль ведения переговоров, описанный в его книге “Искусство соглашения”, добавила эксперт.

Филипенко также отметила, что первая информация о разрешении на использование дальнобойного оружия появилась после встречи Байдена с лидером Китая Си Цзиньпином. По ее мнению, Китай, если и не поддержал это решение открыто, то, по крайней мере, не возразил.

Эксперт добавила, что для Байдена сейчас включили "зеленый свет" для принятия решений, в частности, по военной поддержке Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему в РФ обеспокоены победой Трампа на выборах.




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Источник: https://uatv.ua/uk/poganyj-ta-horoshyj-politsejskyj-u-trampa-ye-svoya-strategiya-shhodo-putina-vvazhaye-politologynya-amerykanistka/
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