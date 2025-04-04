Трамп разрушил любимую традицию американцев

Для Джона Янга, представителя четвертого поколения семьи, владеющей Young's Jersey Dairy в городке Йеллоу-Спрингс, штат Огайо, Пасха всегда ассоциировалась с горами яиц. Ежегодно накануне праздника ферма, также парк развлечений, закупала 10 тысяч яиц для пасхальной охоты. Их не варили — слишком долго — а запекали в специальных печах, охлаждали и красили вручную в больших стальных мисках.

Дональд Трамп

Но в этом году семья Янгов впервые всерьез задумалась: стоит ли проводить традиционное действо вообще? Цены на яйца в США достигли таких высот, что праздничная игра может превратиться в роскошь.

Так что пасхальная охота-2025 будет другой. Впервые через 40 лет на зеленых лугах фермы дети будут искать пластиковые яйца. Внутри – купон на бесплатную поездку на карусели.

"Реакция в соцсетях была достаточно положительной, — говорит Янг. — Люди, кажется, боялись, что мы вообще все отменим из-за цен на яйца. Так что они рады, что событие состоится, пусть и с новым форматом".

И действительно, пасхальные корзины по всей стране в этом году станут более дорогими. Несмотря на то, что цены на яйца медленно снижаются, тревожность остается — американцы ищут альтернативы. В соцсетях появляются ролики с советами, как красить зефир, картофель или даже лук.

Дело в том, что для многих американцев окрашивание яиц – это святое. Джо Энс, руководитель компании Signature Brands, владеющей брендом PAAS (они продают более 10 миллионов пасхальных наборов каждый год), говорит: "Это как с елкой на Рождество — традиция, передающаяся поколениями". По его словам, уже сейчас продажи покрасочных наборов выросли на 20% по сравнению с прошлым годом.

Опрос среди 9 тысяч клиентов PAAS показал: 90% празднующих Пасху и обычно красящих яйца не планируют отказываться от этой традиции, несмотря на инфляцию. И более половины респондентов ответили, что не перестанет это делать никогда.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп уже разрушил одну из Пасхальных традиций.



