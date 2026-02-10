Президент США Дональд Трамп пригрозил заблокировать запуск нового моста между США и Канадой, настаивая на получении компенсации от Оттавы. Он аргументирует свою позицию якобы недружественными действиями Канады, ее экономическими связями с Китаем и подчеркивает, что Соединенные Штаты должны обладать частью этого проекта.

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

Речь идет о международном городе Горди-Хоу, который соединит американский Детройт (штат Мичиган) и канадский Виндзор (Онтарио). Строительство началось в 2018 году, и оно станет первым мостом в этом районе с пешеходной и велосипедной инфраструктурой. Проект финансируется канадской стороной, которая в течение следующих 36 лет будет отвечать за эксплуатацию и обслуживание моста.

Трамп заявил, что не позволит официальное открытие сооружения, пока США не получат "полное возмещение" и не будет обеспечено "должное отношение" от Канады.

"Я не позволю открыть этот мост, пока Соединенные Штаты полностью не возместят все, что мы им предоставили, и пока Канада не будет относиться к США с должной справедливостью и уважением", — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Американский лидер добавил, что переговоры по проекту начнутся "немедленно", и настаивает на праве США владеть хотя бы половиной этого актива. Кроме того, он упомянул о споре вокруг американских спиртных напитков, изъятых Канадой из государственных магазинов, в частности бурбон, что стало ответом на предыдущие угрозы Трампа рассматривать Канаду как потенциальный "51-й штат США".

Сейчас спор создает неопределенность относительно даты открытия моста, изначально планировавшегося на начало 2026 года. Учитывая позицию Трампа, сроки реализации проекта могут сместиться, а вопросы собственности и компенсации остаются ключевыми точками конфликта между двумя странами.

Как уже писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский констатировал, что Россия нарушила так называемое "энергетическое" перемирие за четыре дня до его официального завершения. Президент США Дональд Трамп заявил, что Путин сдержал свои обещания. Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью 24 Каналу отметил, что позиция Трампа по отношению к Москве сформировалась давно: он ставил агрессора и жертву на один уровень, что фактически способствует Кремлю.