Президент США Дональд Трамп пригрозив заблокувати запуск нового мосту між США та Канадою, наполягаючи на отриманні компенсації від Оттави. Він аргументує свою позицію нібито недружніми діями Канади, її економічними зв’язками з Китаєм та підкреслює, що Сполучені Штати мають володіти частиною цього проєкту.

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

Мова йде про міжнародний міст Горді-Хоу, який з’єднає американський Детройт (штат Мічиган) та канадський Віндзор (Онтаріо). Будівництво розпочалося у 2018 році, і він стане першим мостом у цьому районі з пішохідною та велосипедною інфраструктурою. Проєкт фінансується канадською стороною, яка протягом наступних 36 років відповідатиме за експлуатацію та обслуговування мосту.

Трамп заявив, що не дозволить офіційне відкриття споруди, доки США не отримають "повне відшкодування" та не буде забезпечено "належне ставлення" від Канади.

"Я не дозволю відкрити цей міст, доки Сполученим Штатам повністю не відшкодують усе, що ми їм надали, і доки Канада не ставитиметься до США з належною справедливістю та повагою", – написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Американський лідер додав, що переговори щодо проєкту розпочнуться "негайно", і наполягає на праві США володіти принаймні половиною цього активу. Крім того, він згадав про суперечку навколо американських спиртних напоїв, які Канада вилучила з державних магазинів, зокрема бурбон, що стало відповіддю на попередні погрози Трампа розглядати Канаду як потенційний "51-й штат США".

Нині суперечка створює невизначеність щодо дати відкриття мосту, яка спочатку планувалася на початок 2026 року. З огляду на позицію Трампа, терміни реалізації проєкту можуть зміститися, а питання власності та компенсації залишаються ключовими точками конфлікту між двома країнами.

Як вже писали "Коментарі", президент України Володимир Зеленський констатував, що Росія порушила так зване "енергетичне" перемир’я за чотири дні до його офіційного завершення. Натомість президент США Дональд Трамп заявив, що Путін дотримав своїх обіцянок. Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв’ю 24 Каналу зазначив, що позиція Трампа щодо Москви сформувалася давно: він ставив агресора і жертву на один рівень, що фактично сприяє Кремлю.