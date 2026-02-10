logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.09

EUR/UAH

51.25

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Трамп вирішив завдати нищівного удару по союзнику України: озвучено цинічну претензію
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп вирішив завдати нищівного удару по союзнику України: озвучено цинічну претензію

Трамп наголосив, що не погодиться на відкриття мосту, доки США не отримають "повного відшкодування" та належного ставлення від Канади

10 лютого 2026, 15:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп пригрозив заблокувати запуск нового мосту між США та Канадою, наполягаючи на отриманні компенсації від Оттави. Він аргументує свою позицію нібито недружніми діями Канади, її економічними зв’язками з Китаєм та підкреслює, що Сполучені Штати мають володіти частиною цього проєкту.

Трамп вирішив завдати нищівного удару по союзнику України: озвучено цинічну претензію

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

Мова йде про міжнародний міст Горді-Хоу, який з’єднає американський Детройт (штат Мічиган) та канадський Віндзор (Онтаріо). Будівництво розпочалося у 2018 році, і він стане першим мостом у цьому районі з пішохідною та велосипедною інфраструктурою. Проєкт фінансується канадською стороною, яка протягом наступних 36 років відповідатиме за експлуатацію та обслуговування мосту.

Трамп заявив, що не дозволить офіційне відкриття споруди, доки США не отримають "повне відшкодування" та не буде забезпечено "належне ставлення" від Канади.

"Я не дозволю відкрити цей міст, доки Сполученим Штатам повністю не відшкодують усе, що ми їм надали, і доки Канада не ставитиметься до США з належною справедливістю та повагою", – написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Американський лідер додав, що переговори щодо проєкту розпочнуться "негайно", і наполягає на праві США володіти принаймні половиною цього активу. Крім того, він згадав про суперечку навколо американських спиртних напоїв, які Канада вилучила з державних магазинів, зокрема бурбон, що стало відповіддю на попередні погрози Трампа розглядати Канаду як потенційний "51-й штат США".

Нині суперечка створює невизначеність щодо дати відкриття мосту, яка спочатку планувалася на початок 2026 року. З огляду на позицію Трампа, терміни реалізації проєкту можуть зміститися, а питання власності та компенсації залишаються ключовими точками конфлікту між двома країнами.

Як вже писали "Коментарі", президент України Володимир Зеленський констатував, що Росія порушила так зване "енергетичне" перемир’я за чотири дні до його офіційного завершення. Натомість президент США Дональд Трамп заявив, що Путін дотримав своїх обіцянок. Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв’ю 24 Каналу зазначив, що позиція Трампа щодо Москви сформувалася давно: він ставив агресора і жертву на один рівень, що фактично сприяє Кремлю.  



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини