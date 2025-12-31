Трамп решил не ждать прекращения огня в Украине: на какие шаги идут США в отношении РФ

Министерство финансов США обновило санкционный список, исключив из него бывшего высокопоставленного топ-менеджера крупнейшего российского банка, ранее внесенного в "черный список" в рамках мер против финансовой поддержки войны РФ против Украины.

США и РФ. Фото: из открытых источников

Как следует из публикации американского Минфина, из перечня подсанкционных лиц официально убрана Александра Бурико, которая ранее занимала должности старшего вице-президента и заместителя председателя правления "Сбербанка". Обновленная версия санкционного списка размещена на сайте Министерства финансов США.

Бурико попала под ограничения в мае 2022 года, когда Вашингтон расширил санкции против "Сбербанка", включив в них восемь его высокопоставленных руководителей. Тогда в Минфине США подчеркивали, что эти меры направлены на сокращение возможностей крупнейшего российского банка оказывать финансовую поддержку военным действиям России против Украины.

При этом сам "Сбербанк" по-прежнему остается под жесткими блокирующими санкциями США, введенными в апреле 2022 года. Они предусматривают замораживание активов банка на территории США, а также запрет на любые операции с американскими компаниями и гражданами. Исключение Бурико из персонального санкционного списка не влияет на статус финансового учреждения и не означает смягчения ограничений в отношении "Сбербанка" в целом.

В Минфине США отмечают, что такие решения отражают регулярный пересмотр персонального состава санкций, исходя из актуальной информации и оценки роли конкретных лиц.

На фоне этого Украина продолжает усиливать санкционное давление на Россию. Ранее президент Владимир Зеленский подписал два указа о введении в действие решений СНБО, одно из которых предусматривает синхронизацию украинских санкций с ограничениями Великобритании и касается восьми физических и 40 юридических лиц.

Кроме того, Европейский союз продлил экономические санкции против России еще на шесть месяцев – до 31 июля 2026 года. В Совете ЕС заявили, что решение принято в ответ на продолжающиеся действия РФ, дестабилизирующие ситуацию в Украине. Ограничения охватывают торговлю, финансы, энергетику, технологии, товары двойного назначения, промышленность, транспорт и рынок предметов роскоши.

