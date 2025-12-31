Трамп вирішив не чекати на припинення вогню в Україні: на які кроки йдуть США щодо РФ

Міністерство фінансів США оновило список санкцій, виключивши з нього колишнього високопоставленого топ-менеджера найбільшого російського банку, раніше внесеного до "чорного списку" в рамках заходів проти фінансової підтримки війни РФ проти України.

США та РФ. Фото: з відкритих джерел

Як випливає з публікації американського Мінфіну, із переліку підсанкційних осіб офіційно прибрано Олександра Буріко, яка раніше обіймала посади старшого віце-президента та заступника голови правління "Ощадбанку". Оновлену версію списку санкцій розміщено на сайті Міністерства фінансів США.

Буріко потрапила під обмеження у травні 2022 року, коли Вашингтон розширив санкції проти Ощадбанку, включивши до них вісім його високопоставлених керівників. Тоді в Мінфіні США наголошували на тому, що ці заходи спрямовані на скорочення можливостей найбільшого російського банку надавати фінансову підтримку військовим діям Росії проти України.

При цьому сам "Сбербанк", як і раніше, залишається під жорсткими блокуючими санкціями США, запровадженими у квітні 2022 року. Вони передбачають заморожування активів банку на території США, а також заборону будь-яких операцій з американськими компаніями та громадянами. Виняток Буріко з персонального списку санкцій не впливає на статус фінансової установи і не означає пом'якшення обмежень щодо "Ощадбанку" в цілому.

У Мінфіні США зазначають, що такі рішення відображають регулярний перегляд персонального складу санкцій, виходячи із актуальної інформації та оцінки ролі конкретних осіб.

На тлі цього Україна продовжує посилювати тиск на санкцію на Росію. Раніше президент Володимир Зеленський підписав два укази про набуття чинності рішень РНБО, одне з яких передбачає синхронізацію українських санкцій з обмеженнями Великобританії і стосується восьми фізичних та 40 юридичних осіб.

Крім того, Європейський Союз продовжив економічні санкції проти Росії ще на шість місяців – до 31 липня 2026 року. У Раді ЄС заявили, що рішення прийнято у відповідь на дії РФ, що продовжуються, дестабілізують ситуацію в Україні. Обмеження охоплюють торгівлю, фінанси, енергетику, технології, товари подвійного призначення, промисловість, транспорт та ринок предметів розкоші.

