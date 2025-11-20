logo

Трамп решил окончательно добить Путина: стало известно о неожиданном решении
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп решил окончательно добить Путина: стало известно о неожиданном решении

Сенатор Грэм сообщил о запланированном звонке членам Палаты представителей и Сената, отметив, что очень важно не испортить это дело

20 ноября 2025, 08:30
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп поручил лидеру республиканского большинства в Сенате Джону Тюну продолжить работу над двухпартийным законопроектом, предусматривающим санкции против России. Об этом сообщил сенатор-республиканец Линдси Грэм, передает CNN.

Трамп решил окончательно добить Путина: стало известно о неожиданном решении

Фото: из открытых источников

По словам Грэма, во время воскресной игры в гольф Трамп подчеркнул, что для достижения мирного урегулирования между Украиной и Россией необходимо не только продолжать военную поддержку Киева, но и давить на тех, кто покупает дешевую российскую нефть.

" Если вы хотите, чтобы Путин сел за стол переговоров, не будет успешного плана на 28 или 12 пунктов, если Путин не верит, что мы будем продолжать поддерживать Украину военно и будем бороться с теми, кто покупает дешевую российскую нефть " , – отметил сенатор.

Грэм добавил, что в планах также запланирован телефонный разговор с членами Палаты представителей и Сената, во время которого он подчеркнул: "очень важно, чтобы мы не испортили это дело". По его словам, принятие законопроекта даст Конгрессу дополнительные рычаги влияния в переговорах с российским лидером.

Лидер республиканского большинства в Сенате Тюн сообщил, что он входит в группу сенаторов, считающих санкционный законопроект Грэмма ключевым инструментом для достижения поставленных целей. В то же время, он отметил, что для эффективного прохождения через Конгресс инициативу следует начать с рассмотрения в Палате представителей, ведь именно она отвечает за вопросы доходов и первой рассматривает подобные законопроекты.

Как уже писали "Комментарии", руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов дал оценку возможным ударам России по энергетической инфраструктуре Украины. По его прогнозам, у Москвы есть ограниченное время для таких атак – до конца февраля.



