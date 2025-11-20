Трамп вирішив остаточно добити Путіна: стало відомо про несподіване рішення

Президент США Дональд Трамп доручив лідеру республіканської більшості в Сенаті Джону Тюну продовжити роботу над двопартійним законопроєктом, який передбачає санкції проти Росії. Про це повідомив сенатор-республіканець Ліндсі Грем, інформує CNN.

Фото: з відкритих джерел

За словами Грема, під час недільної гри в гольф Трамп підкреслив, що для досягнення мирного врегулювання між Україною та Росією необхідно не лише продовжувати військову підтримку Києва, а й тиснути на тих, хто купує дешеву російську нафту.

"Якщо ви хочете, щоб Путін сів за стіл переговорів, не буде успішного плану на 28 або 12 пунктів, якщо Путін не вірить, що ми будемо продовжувати підтримувати Україну військово і будемо боротися з тими, хто купує дешеву російську нафту", – зазначив сенатор.

Грем додав, що у планах також запланована телефонна розмова з членами Палати представників і Сенату, під час якої він наголосить: "дуже важливо, щоб ми не зіпсували цю справу". За його словами, ухвалення законопроєкту дасть Конгресу додаткові важелі впливу у переговорах із російським лідером.

Лідер республіканської більшості в Сенаті Тюн повідомив, що він входить до групи сенаторів, які вважають санкційний законопроєкт Грема ключовим інструментом для досягнення поставленої мети. Водночас він зазначив, що для ефективного проходження через Конгрес ініціативу слід розпочати з розгляду в Палаті представників, адже саме вона відповідає за питання доходів і першою розглядає подібні законопроєкти.

