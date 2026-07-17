Трамп решил окончательно перекрыть кислород Путину: это жесткое решение изменит все

Дональд Трамп пригрозил жесткими санкциями странам, продолжающим торговлю с Россией. По словам президента США, администрация вместе с республиканцами работает над законодательными инициативами, которые должны существенно усилить экономическое давление на Москву. Об этом сообщает The Hindu.

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Во время общения с журналистами Трампа спросили, пора ли для Конгресса принять новые ограничительные меры против России и ее диктатора Владимира Путина. В ответ американский президент заявил, что соответствующий законопроект уже продвигается республиканцами.

"Они принимают законодательство. Республиканцы продвигают очень жесткие санкции против любой страны, ведущей бизнес с Россией. К этому списку также могут добавить Иран. Я сам предложил такую идею", – сказал Трамп.

Речь идет о законодательной инициативе, которая существенно расширит экономическое давление не только на Россию, но и на государства, поддерживающие с ней торговые связи. Таким образом, Вашингтон стремится усложнить для Кремля возможность получать доходы от экспорта энергоресурсов и финансировать войну против Украины.

Ранее американские СМИ сообщали, что Дональд Трамп готов поддержать двухпартийный санкционный законопроект, автором которого стал сенатор-республиканец Линдси Грэм. Документ уже получил поддержку ряда законодателей и может стать одним из самых жестких пакетов экономических ограничений по России за все время полномасштабной войны.

По данным CNN, законопроект предусматривает предоставление президенту США широких полномочий для введения высоких пошлин на импорт из стран, продолжающих закупать российскую нефть, природный газ, уран и другие стратегические товары. Такой механизм призван усилить международное давление на Москву из-за ее агрессии против Украины и заставить торговых партнеров Кремля пересмотреть свое экономическое сотрудничество с Российской Федерацией.

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